  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Chandigarh Municipal Corporation Elections : BJP ने जीता मेयर चुनाव, सौरभ जोशी बने शहर के नए सरदार, कांग्रेस और आप को दी मात

Chandigarh Municipal Corporation Elections : BJP ने जीता मेयर चुनाव, सौरभ जोशी बने शहर के नए सरदार, कांग्रेस और आप को दी मात

चंडीगढ़ नगर निगम (Chandigarh Municipal Corporation) में भाजपा ने मेयर का चुनाव (Mayoral Election) जीत लिया है। गुरुवार को 11 बजे मेयर चुनाव (Mayoral Election) के लिए वोटिंग शुरू हुई और भाजपा (BJP) ने बाजी मारी। गौरतलब है कि अभी सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग होगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

चंडीगढ़। चंडीगढ़ नगर निगम (Chandigarh Municipal Corporation) में भाजपा ने मेयर का चुनाव (Mayoral Election) जीत लिया है। गुरुवार को 11 बजे मेयर चुनाव (Mayoral Election) के लिए वोटिंग शुरू हुई और भाजपा (BJP) ने बाजी मारी। गौरतलब है कि अभी सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग होगी।

पढ़ें :- सिख गुरु टिप्पणी विवाद : दिल्ली स्पीकर विजेंद्र गुप्ता का दावा- फोरेंसिक एनालिसिस में वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई

जानकारी के अनुसार, सौरभ जोशी (Saurabh Joshi) चंडीगढ़ के नए मेयर बन गए हैं। उन्हें 18 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) को 11 और कांग्रेस के खाते में 7 वोट आए। सौरभ जोशी (Saurabh Joshi)  ने कांग्रेस के कैडिंडेट गुरप्रीत सिंह गब्बी और आप प्रत्याशी योगेश ढींगरा (AAP Candidate Yogesh Dhingra) को मात दी।

निगम में 11 बजे चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई और सबसे पहले कांग्रेस के पार्षदों ने वोट डाले। इस बार बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं हुए और हाथ खड़े करके वोट डाला गया। कांग्रेस के छह पार्षदों और सांसद मनीष तिवारी ने अपने प्रत्याशी को वोट दिया। आप ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया और ऐसे में सौरभ जोशी (Saurabh Joshi) ने बाजी मारी। भाजपा के सभी 18 पाषर्दों ने मेयर प्रत्याशी सौरभ जोशी (Saurabh Joshi) के समर्थन में हाथ खड़े किए। वहीं, आम पार्टी के 11 पार्षदों ने अपने मेयर प्रत्याशी के लिए वोट डाले। उधर, वोट डालने के बाद कांग्रेस के सभी पार्षद निगम से बाहर चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पार्टी की हार तय है।

मेयर पद पर जीत के बाद सौरभ जोशी भावुक हो गए। उन्हें साथियों ने अपनी सीट पर बिठाया। अहम बात है कि वह अपने पिता की फोटो साथ लेकर आए थे।

कांग्रेस ने किया बॉयकॉट

पढ़ें :- भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस-AAP को सोशल मीडिया से पोस्ट हटाने का दिया निर्देश

मेयर चुनाव (Mayoral Election) के बाद सीनियर डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग हुई, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। क्योंकि पार्टी के छह पार्षद मेयर के लिए वोटिंग के बीच ही सदन से चले गए थे। ऐसे में वोटिंग हुई और भाजपा के जसमीत सिंह को 18 वोट और आप के 11 वोट उनकी पार्टी के प्रत्याशी को मिले।

आप के प्रभारी जरनैल सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना

आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के प्रभारी जरनैल सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस की वोटिंग के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस ने एक बार फिर से भाजपा का साथ दिया और इसका बदला चंडीगढ़ के लोग लेंगे।

सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव भी भाजपा जीती

सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में भाजपा के जसमनप्रीत सिंह जीत गए हैं। उन्होंने आप के उम्मीदवार मुन्नवर खान को हराया।  डिप्टी मेयर चुनाव भी भाजपा की सुमन देवी जीत गई है। रामचंद्र यादव ने चुनाव से पहले अपना नाम वापस ले लिया।

पढ़ें :- गोवा में AAP को बड़ा झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं का इस्तीफा

पिता को याद कर भावुक हुए सौरभ जोशी

मेयर पद संभालने के दाैरान सौरभ जोशी भावुक हो गए। अपने पिता जयराम जोशी की बातें याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू निकल आए। जोशी ने कहा कि ये मेरी उड़ान नहीं, पिता की तपस्या का फल है। पिता की विरासत को आगे बढ़ाऊंगा। जोशी ने कहा कि पद नहीं ऋण है…जीत नहीं जिम्मेदारी है। सौरभ जोशी अपने पिता की तस्वीर साथ में लेकर आए थे। उनको पार्टी के सहयोगी पार्षदों ने जब मेयर की सीट पर बैठाया तो वे काफी इमोशनल दिखे। मेयर बनने के बाद जोशी को आप के प्रत्याशी योगेश ढींगरा ने गले लगा कर बधाई दी।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Chandigarh Municipal Corporation Elections : BJP ने जीता मेयर चुनाव, सौरभ जोशी बने शहर के नए सरदार, कांग्रेस और आप को दी मात

Chandigarh Municipal Corporation Elections : BJP ने जीता मेयर चुनाव, सौरभ जोशी...

Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवार के निधन पर शरद पवार बोले- यह एक पूरी तरह से है हादसा, इसमें राजनीति नहीं

Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवार के निधन पर शरद पवार...

Video-अजित पवार ने कहा था “बीजेपी के भ्रष्टाचार की फ़ाइल मेरे पास है” और आज उनका विमान हादसे में हो गया निधन

Video-अजित पवार ने कहा था “बीजेपी के भ्रष्टाचार की फ़ाइल मेरे पास...

Baramati Plane Crash : बड़े भाई अजित पवार के निधन से सुप्रिया सुले पर टूटा दुखों का पहाड़, व्हाट्सऐप स्टेटस पर Devastated लिखकर जाहिर किया गहरा सदमा

Baramati Plane Crash : बड़े भाई अजित पवार के निधन से सुप्रिया...

क्रैश लैंडिंग के बाद अजित पवार का विमान हो गया था जलकर खाक, देखें- दुर्घटनास्थल का Video

क्रैश लैंडिंग के बाद अजित पवार का विमान हो गया था जलकर...

स्वामी परमहंस आचार्य ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा-UGC के नए प्रावधानों को तत्काल वापस लें या फिर उन्हें इच्छामृत्यु की अनुमति दें

स्वामी परमहंस आचार्य ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा-UGC के नए...