बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल: सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, तोड़फोड़ की, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

बरेली। बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान उनके हाथों में लव मोहम्मद लिखे पोस्ट बैनर थे। इस दौरान कुछ शरारती तत्वों ने खलील स्कूल के पास तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसको लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहीं, मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद कर दिया गया। हालांकि, इस समय स्थिति समान्य हो गयी है।

वहीं, श्यामगंज में पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों को रोकने की कोशिया की। इस दौरान एसपी क्राइम से नोकझोंक भी हुई। लेकिन जुलूस के रूप से भीड़ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ती गई। इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण को देखते हुए पुलिस ने वहां की दुकानों को बंद करा दिया। इस दौरान खलील स्कूल के पास प्रदर्शनकारियों ने अचानक वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने इस दौरान उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माने। प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के लिए पुलिस ने लाठियां पटकीं तो भगदड़ मच गई।

दरअसल, मौलाना तौकीर रजा खां के एलान के बाद से शहर का माहौल गर्म था। मौलाना ने आई लव मोहम्मद मामले में डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने की बात कही है। ज्ञापन में लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से शामिल होने की अपील की। इसके मद्देनजर गुरुवार शाम से ही शहर में चौकसी बढ़ा दी गई थी।