‘चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में 12 राज्यों में SIR का किया एलान, हर योग्य मतदाता वोटर लिस्ट में होगा शामिल’

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar) ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि एसआईआर ( SIR ) का फेज-1 खत्म हो गया है। अब इसका दूसरा चरण शुरू होगा। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision)  सफल तरीके से किया गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar) ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि एसआईआर ( SIR ) का फेज-1 खत्म हो गया है। अब इसका दूसरा चरण शुरू होगा। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision)  सफल तरीके से किया गया है। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के दूसरे फेज में देश के 12 राज्यों में यह अभियान चलाया जाएगा।  इस चरण में मतदाता सूची के अपडेशन, नए वोटरों के नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने का काम किया जाएगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाता के लिए पात्रता को भी स्पष्ट किया, जिसके अनुसार वोट देने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना, कम से कम 18 वर्ष की आयु पूरी करना। निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और किसी भी कानून के तहत अयोग्य न होना आवश्यक है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में निहित है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar) ने कहा कि आज मैं बिहार के मतदाताओं को शुभकामनाएं देता हूं और उन 7.5 करोड़ मतदाताओं को नमन करता हूं, जिन्होंने इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाई और इसे सफल बनाया। उन्होंने आगे बताया कि आयोग ने देश के सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के चुनाव अधिकारियों से मुलाकात कर प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एक पोलिंग बूथ पर 1000 वोटर होंगे। SIR का दूसरा चरण 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेश में शुरू होगा। इसमें अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुड्डचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि SIR के दूसरे फेज की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। प्रिटिंग और ट्रेनिंग का काम 28 अक्टूबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक चलेगा। 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाई जाएगी। वहीं 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा।

अब तक 8 बार हुआ SIR

अब तक देश में 1951 से 2004 के बीच आठ बार विशेष गहन पुनरीक्षण ( SIR ) हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar)  ने कहा कि राजनीतिक दलों ने कई मौकों पर मतदाता सूचियों की गुणवत्ता का मुद्दा उठाया है।

आज रात फ्रीज कर दी जाएगी लिस्ट

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar) ने कहा कि इस चरण में जिन राज्यों में SIR होगा, वहां मतदाता सूची आज रात फ्रीज कर दी जाएगी।

