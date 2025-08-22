China Facekini : चीन में लोकप्रिय हो रहा डिज़ाइनर फेस कवर , जानें फेसकिनी स्किनकेयर ट्रेंड के बारे में सब कुछ

China Facekini : चीन में धूप से बचाव के लिए इन दिनों डिज़ाइनर फेस कवर फेसकिनी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसके अलावा, चीन में लोग अतिरिक्त सुरक्षा के लिए बिल्ट-इन पंखे और आर्म स्लीव वाली टोपियाँ भी खरीद रहे हैं।

चीन में फेस मास्क एक फलते-फूलते उद्योग का हिस्सा हैं जो पराबैंगनी (UV) किरणों से बचाव के लिए सहायक उपकरण प्रदान करते हैं। कोविड-19 महामारी के सर्जिकल मास्क के विपरीत, ये सन मास्क धोने योग्य सिंथेटिक कपड़े से बने होते हैं। कुछ मास्क केवल चेहरे के निचले हिस्से को ढकते हैं; कुछ माथे, गर्दन और छाती तक फैले होते हैं। इनकी कीमत कुछ डॉलर से लेकर लगभग 50 डॉलर तक होती है।

फैशनेबल उत्पादों

हाल तक, फेसकिनी मुख्य रूप से समुद्र तटों के लिए ही इस्तेमाल की जाती थीं और अक्सर बड़ी उम्र की महिलाएं तैराकी के दौरान टैन से बचने के लिए इन्हें पहनती थीं। महामारी और इसके कारण मास्क के व्यापक उपयोग ने इनकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया है। उसके बाद के वर्षों में, फेसकिनी सस्ते, खराब डिज़ाइन वाले उत्पादों से हटकर, मुख्य रूप से युवा उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने वाले फैशनेबल उत्पादों में बदल गई हैं।

त्वचा की देखभाल

डैक्स्यू कंसल्टिंग की लाई मिंग यी कहती हैं कि अब लोग ऐसे मास्क चाहते हैं जो उनके ऑफिस के कपड़ों या बाहरी कपड़ों से मेल खाते हों। वह आगे कहती हैं कि कई महिलाएं इन्हें त्वचा की देखभाल के एक ऐसे तरीके के रूप में देखती हैं जिसका उद्देश्य उन्हें गोरी त्वचा बनाए रखने में मदद करना है।