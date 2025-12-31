'भारत-पाक के बीच चीन ने करायी मध्यस्थता...' ट्रंप के बाद चीनी विदेश मंत्री ने किया सीजफायर कराने का दावा

India-Pakistan Ceasefire: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू करते हुए पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया था। जिसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष शुरू हो गया था। लेकिन, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप श्रेय लेते रहे हैं। अब पाकिस्तान का साथ देने वाला चीन भी श्रेय लेने में पीछे नहीं है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता में चीन शामिल रहा।

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया था। अगर ऐसा न होता तो परमाणु युद्ध छिड़ सकता था और लाखों लोगों की मौत हो सकती थी। लेकिन, भारत ने हमेशा इस दावे का खंडन किया है और कहा है कि भारत-पाकिस्तान के बीच 7 से 10 मई के दौरान संघर्ष का समाधान दोनों देशों की सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGMO) के बीच सीधी बातचीत से हुआ था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को दावा किया कि इस साल चीन द्वारा ‘मध्यस्थता’ किए गए प्रमुख संवेदनशील मुद्दों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी शामिल रहे।

बीजिंग में आयोजित अंतरराष्ट्रीय हालात और चीन के विदेश संबंधों पर संगोष्ठी में वांग यी ने कहा, “इस साल (2025), द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से किसी भी समय की तुलना में स्थानीय युद्ध और सीमा पार संघर्ष अधिक बार भड़के। भू-राजनीतिक उथल-पुथल लगातार फैलती जा रही है। स्थायी शांति स्थापित करने के लिए, हमने (चीन ने) एक तर्कसंगत रुख अपनाया है, और लक्षणों व मूल कारणों दोनों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।”

चीनी विदेश मंत्री ने आगे कहा, “गतिरोध वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए चीन के इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए, हमने (चीन ने) उत्तरी म्यांमा, ईरान के परमाणु मुद्दे, पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव, फलस्तीन और इजराइल के मुद्दों तथा कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हालिया संघर्ष में मध्यस्थता की।” इस बयान पर भारत की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।