China Rare Earth Exports :  चीन ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियों में दी ढील , उठाया बड़ा कदम

China Rare Earth Exports : चीन ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियों में ढील दे दी है। चाइना के इस पॉलिसी से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला गति आएगी। दुनियाभर के ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्‍टर्स में रेयर अर्थ का इस्तेमाल होता है। चीन की एक्सपोर्ट पॉलिसी में किसी भी बदलाव का ग्लोबल सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ता है। प‍िछले कुछ समय से चीन, रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट पर सख्‍ती करने का रुख अपना रहा था, ज‍िसे लेकर दुनियाभर के देश डरे हुए थे। ऐसे में रेयर अर्थ मेटल पर लागू प्रतिबंधों में नागरिक उपयोग के लिए ढील का फैसला पूरी दुन‍िया के ल‍िए राहत की बात है। आइये समझते हैं क‍ि चीन के इस फैसले का भारत पर क्‍या असर होगा?

भारत पर असर

भारत के लिए चीन का ये कदम राहत देने वाला है। आम इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिलने से उन इंडस्ट्रीज को थोड़ी राहत मिली है, जो सप्लाई की भारी कमी महसूस कर रही थीं। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट और प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर को आने वाले समय में सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है।