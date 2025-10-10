Bihar Election : चिराग पासवान ने NDA में सीट बंटवारे को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा 'जहां हमारे पीएम हैं, वहां...'

  1. हिन्दी समाचार
बिहार विधानसभा चुनाव के तारीक तय हो गया है। ऐसे में अब लोगों की नज़रें सिर्फ सीट  बँटवारे पर टिकी हुई थी जिसे लेकर अब  एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इसपर लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के नेता चिराग पासवान ने पहली बार खुलकर कहा है कि उनकी बीजेपी के साथ बातचीत बहुत सकारात्मक रही है। उन्होंने सीटों के अलावा गठबंधन की हर छोटी-बड़ी बात पर विस्तार से चर्चा जारी रहने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे का पेंच अभी भी फंसा हुआ है, जहां राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के बीच सहमति नहीं बन पा रही है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- सीट शेयरिंग पर चिराग पासवान को 24 घंटे में चौथी बार मनाने घर पहुंचे बीजेपी नेता नित्यानंद राय

चिराग पासवान ने बयान में किया PM का जिक्र

चिराग पासवान ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा, ‘बहुत ही सकारात्मक बात हुई है। बात हो रही है। आपको जिस बात का इंतजार है, वो भी बहुत जल्द होगा। हमलोग सीट के अलावा सभी चीजों पर विस्तार से बात कर रहे हैं, जिससे गठबंधन में कोई दिक्कत कभी न आए।’ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए जोड़ा, ‘जहां हमारे पीएम हैं, वहां मुझे अपने सम्मान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है।’ वहीं, चिराग से कई बार बातचीत कर चुके केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, ‘अभी भारत सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी विस्तृत योजना है। सब कुछ सकारात्मक रूप से चल रहा है।’

सीट बंटवारे को लेकर नजर आए थे मतभेद

बता दें की  लोगों का मानना था की भाजपा और चिराग पासवान में सीट बटवारे को लेकर कुछ अनबन है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। चिराग पासवान की इस टिप्पणी से लगता है कि एनडीए में जल्द ही सीटों का ऐलान हो सकता है, जो गठबंधन को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। बता दें कि बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और सूबे में कुल 243 सीटों के लिए मतदान दो चरणों में होने वाला है। पहले चरण के तहत 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को बाकी 122 सीटों पर मतदान होगा। इसका नतीजा 14 नवंबर को जारी होगा।

पढ़ें :- न पद की चाह है, न सीट की नराजगी...हमारी राजनीति का मूल मंत्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट: चिराग पासवान

महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बढ़ी टेंशन

महागठबंधन की स्थिति नाजुक दिख रही है । कल देर रात VIP प्रमुख मुकेश साहनी तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे, लेकिन इस मुलाकात में कोई सहमति नहीं बन पाई। मुकेश साहनी 20 सीटों से कम पर राजी नहीं हैं, जबकि RJD और कांग्रेस उन्हें 12-15 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं। इसी तरह, कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी सीट बंटवारे की बात अटकी हुई है। कांग्रेस के तीनों पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) पटना पहुंच चुके हैं, लेकिन वे अभी तक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से नहीं मिल पाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर आरजेडी जल्द सीट बंटवारे का ऐलान नहीं करती, तो 13 अक्टूबर से वह अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर देगी।

 

