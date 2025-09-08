  1. हिन्दी समाचार
क्रिस गेल ने पंजाब की टीम में बेइज्जती का सुनाया दर्द भरा किस्सा! बोले- मैं डिप्रेशन में था कुंबले के सामने रोया भी

Chris Gayle relation with Kings XI Punjab: क्रिकेट जगत में यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल ने आईपीएल फ्रेंचाइजी किंग्स इलेवन पंजाब (वर्तमान में पंजाब किंग्स) के साथ रिश्तों पर बड़ा खुलासा किया है। जिसमें उन्होंने पंजाब की टीम में अपमानित महसूस कराए जाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। वेस्ट इंडीज के पूर्व विस्फोटक गेल ने कहा कि उन्हें लगा कि वह डिप्रेशन में जा रहे हैं।

दरअसल, क्रिस गेल ने एक इंटरव्यू के दौरान किंग्स इलेवन पंजाब से रिश्तों और उससे अलग होने पर खुलासा किया। इस दौरान पंजाब टीम के साथ अपने कड़वे अनुभवों को यादा करते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब के साथ मेरा आईपीएल समय से पहले ही खत्म हो गया। किंग्स इलेवन में मेरा अनादर किया गया। मुझे लगा कि एक सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद, जिसने लीग के लिए इतना कुछ किया और मूल्य अर्जित किया, मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया गया। उन्होंने मेरे साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार किया।”

गेल ने आगे कहा, “ज़िंदगी में पहली बार, मुझे लगा कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। अनिल कुंबले से बात करते हुए मैं रो पड़ा क्योंकि मैं बहुत आहत था। मैं उनसे और फ्रैंचाइज़ी के संचालन के तरीके से निराश था। केएल राहुल ने मुझे फ़ोन करके भी कहा, ‘क्रिस, रुको, तुम अगला मैच खेलोगे।’ लेकिन मैंने बस कहा, ‘तुम्हें शुभकामनाएँ’, और अपना बैग पैक करके बाहर निकल गया।”

बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ उनके प्रदर्शन ने उन्हें टी-20 का दिग्गज बना दिया, लेकिन पंजाब किंग्स से बाहर होने के बाद उनके मन में कड़वाहट रह गयी। पंजाब के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, गेल ने 41 मैच खेले और 40.75 की औसत और 148.65 की स्ट्राइक रेट से 1,304 रन बनाए, जिसमें एक शतक और दस अर्धशतक शामिल हैं। फिर भी, यादें कड़वी हैं।

क्रिस गेल को 2018 में पंजाब किंग्स (तब किंग्स इलेवन पंजाब) ने उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये पर खरीदा था। गेल खराब फॉर्म और फिटनेस से जूझ रहे थे, और अक्सर विकेटों के बीच तेज़ी से दौड़ भी नहीं पाते थे, फिर भी अपनी बल्लेबाजी से दर्शकों का मनोरंजन करते रहे। पंजाब के साथ अपने वर्षों में, उन्होंने एक शतक बनाया और दो बार 99 रन पर अपनी पारी समाप्त की। वह 2018 से 2021 तक, चार साल तक पंजाब टीम के साथ रहे, जो आईपीएल में उनका आखिरी साल था। आईपीएल का इतिहास गेल द्वारा अपने चरम वर्षों में टूर्नामेंट में लाई गई अराजकता, उन्माद और तड़क-भड़क के बिना कभी पूरा नहीं होता।

