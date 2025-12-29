सीएमएस राजाजीपुरम कैंपस द्वितीय में ‘एक्ज़ल्ट 1.0’ वार्षिक खेलकूद दिवस का आयोजन

लखनऊ: सिटी मोंटेसरी स्कूल के राजाजीपुरम कैंपस द्वितीय में वार्षिक खेलकूद दिवस ‘एक्ज़ल्ट 1.0’ का आयोजन अत्यंत उत्साह, उमंग और खेल भावना के साथ किया गया। इस अवसर पर विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपनी शारीरिक दक्षता, अनुशासन, टीम भावना तथा खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम की शुरुआत आकर्षक मार्च-पास्ट से हुई, जिसके बाद ट्रैक एवं फील्ड प्रतियोगिताएँ, फन रेस और अन्य खेल गतिविधियाँ आयोजित की गईं। विशेष रूप से नन्हे-मुन्ने बच्चों का उत्साह और आत्मविश्वास देखते ही बनता था। बच्चों ने अत्यंत सराहनीय प्रदर्शन किया, जिनमें से कई छोटे बच्चों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया गया।

कक्षा केजी की छात्रा दृति मिश्रा ने भी अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का मन मोह लिया और सम्मान प्राप्त कर अपने माता-पिता एवं शिक्षकों को गौरवान्वित किया। इस प्रकार के आयोजन बच्चों के मनोबल को बढ़ाते हैं और उनमें आगे बढ़ने की प्रेरणा जगाते हैं।

विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों ने अपने संदेश में कहा कि खेलकूद बच्चों के सर्वांगीण विकास का अभिन्न अंग है। ऐसे मंचों से बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। आज इन्हीं आयोजनों से प्रेरित होकर बच्चे भविष्य में Saina Nehwal एवं Sudha Singh जैसी ओलंपिक पदक विजेता और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनकर देश का नाम रोशन करते हैं।

‘एक्ज़ल्ट 1.0’ न केवल खेल प्रतिभा का उत्सव रहा, बल्कि यह सीएमएस की उस सोच को भी साकार करता है, जिसके अंतर्गत शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को समान महत्व दिया जाता है।