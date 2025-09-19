  1. हिन्दी समाचार
Chamoli cloudburst :उत्तराखंड सुबह-सुबह दिखा मायूस करने वाला मंजर, एक शव बरामद बाकी अन्य लापता

उत्तराखंड से कुदरत का कहर जाने का नाम नहीं ले रहा है। इतना तबाही  मचाने के बाद अभी भी  प्रकृतिक आपदा बरकरार है इतनी बार बादल फटने के बाद अब भी बादल फटने की घटना इस कदर देखने को मिल रही है जिसका  कोई जवाब नहीं है । बता दें कि देहरादून आपदा के बाद अब चमोली के नंदानगर में बादल फटने की प्राकृतिक आपदा हुई है। देर रात धुर्मा गांव में भारी बारिश (बादल फटने) से करीब 5-6 मकान क्षतिग्रस्त होने की बात कही जा रही है। अचानक पानी से कई लोगों का शव बह गया जिसमें अब तक एक शव बरामद किया गया है। वहीं दो लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया।लोगों को बचाने के लिए लगातार बचाव अभियान जारी है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- Chamoli Cloudburst: उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से 3 गांव तबाह, 10 लोग लापता, सीएम धामी ने जताया दुख

मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मोक्ष नदी का जलस्तर बढ़ने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। बादल फटने की ये घटना नगर पंचायत नंदानगर के वार्ड कुन्तरि लगाफाली में हुई है। यहां देर रात का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो में दिख रहा है कि एक घर एमिन काफी तेज पानी भरता  हुआ नज़र आ रहा है। ताजा अपडेट के मुताबिक सुबह तड़के एसडीआरएफ की टीम नंदप्रयाग पंहुच गई है।

चमोली में बादल फटने से 2 गाँव हुए गायब

राज्य आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने चमोली नंदनगर में बादल फटने की घटना पर जानकारी दी है। चमोली जिले में नंदनगर घाट नाम की जगह है, वहां एक गांव में बादल फटा है। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कुन्तरि लगाफाली गांव के 8 लोग और धुर्मा गांव के 2 लोग लापता हैं।इस लोगों को तलाशी  अभियान जारी है, जिन इलाकों में आपदा की स्थिति बनी हुई है, वहां राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है।

 सुबह-सुबह दिखा मायूस करने वाला मंजर

वहीं एनडीआरएफ भी नंदप्रयाग के लिए गोचर से नंदप्रयाग के लिए रवाना हो गई। सीएमओ ने बताया कि मेडिकल टीम, तीन 108 एंबुलेंस मौके पर रवाना कर दी गई है। देर रात अचानक आई आपदा से हर कोई स्तब्ध रह गया। वहीं गुरुवार सुबह की कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। इसमें नदी किनारे बना एक घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहीं पास में काफी मलबा पहाड़ों से बहकर जमा हो गया है। कुछ स्थानीय लोगों ऊंचे पहाड़ों से मलबा गिरने का दृश्य देखकर काफी परेशान और दुखी नजर आए।

 देहरादून और हरिद्वार में रेड अलर्ट

इस आपदा को देखते हुए गुरुवार सुबह मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले तीन घंटे देहरादून और हरिद्वार के भारी बारिश होगी।

