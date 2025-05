VIDEO- जम्मू में रात गोलीबारी और ड्रोन हमले में गुजरी, सुबह होते ही जिंदादिल शहर में फिर लौट आई रौनक, क्रिकेट खेलते नजर आए सीएम उमर अब्दुल्ला

जम्मू। पाकिस्तान (Pakistan) की ओर से गुरुवार रात हुए ड्रोन हमले और भारी गोलीबारी की गूंज से जम्मू शहर कांप उठा। रात करीब 8:30 बजे हमला शुरू हुआ और पूरी रात धमाके और गोलीबारी की आवाजें गूंजती रही। हालांकि भारतीय सेना (Indian Army) ने हमले का माकूल जवाब देते हुए आसमान में आतंकियों के ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया।

जम्मू शहर के लोगों में रात भर भय और असुरक्षा का माहौल बना रहा। सुबह 4:15 बजे धमाकों की तीव्रता फिर से बढ़ी, जो सुबह तक जारी रही, लेकिन जैसे ही घड़ी ने सुबह 8 बजाए, हालात पूरी तरह सामान्य हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कुछ हुआ ही न हो। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah) ने सांबा में पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित स्थानीय लोगों के लिए बनाए गए शिविर में जाकर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक छोटे लड़के के साथ क्रिकेट भी खेला।

