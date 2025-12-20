लेखपाल भर्ती में आरक्षण विसंगति पर फूटा सीएम योगी का गुस्सा, बोले- लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त...

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने लेखपाल भर्ती के विज्ञापन में आरक्षण विसंगति (Reservation Irregularities) पर शनिवार को कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने राजस्व परिषद (Revenue Council) को चेतावनी देते हुए राजस्व लेखपाल सहित सभी भर्तियों में पूरी तरह से आरक्षण के प्रविधानों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण प्रविधानों में किसी भी प्रकार की त्रुटि व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजस्व परिषद (Revenue Council) अब भर्ती को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दोबारा संशोधित अधियाचन भेजेगा। बता दें कि लेखपालों की भर्ती के विज्ञापन में आरक्षण की विसंगतियों को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर (Panchayati Raj Minister Om Prakash Rajbhar) ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था।

विज्ञापन में ओबीसी के लिए कुल 1441 पद दर्शाए

उन्होंने पत्र में स्पष्ट किया है कि लेखपालों के 7994 रिक्त पदों पर 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने पर पदों की कुल संख्या 2158 होनी चाहिए, लेकिन विज्ञापन में ओबीसी (OBC) के लिए कुल 1441 पद दर्शाए गए हैं।

लेखपाल के स्थायी पदों की कुल संख्या में श्रेणीवार अनारक्षित (सामान्य) 4185 पद, अनुसूचित जाति के 1446, अनुसूचित जनजाति के 150 अन्य पिछड़ा वर्ग के 1441 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 792 पद आरक्षित किए गए हैं। अन्य वर्गों के आरक्षण में कोई कटौती नहीं की गई है, सिर्फ ओबीसी (OBC) वर्ग के आरक्षण में कटौती की गई है।