लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटर (ग्रेड-ए) को नियुक्ति पत्र वि​तरित किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा चयनित सभी 930 कंप्यूटर ऑपरेटर्स (ग्रेड-ए) को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर हार्दिक बधाई दी। साथ ही कहा, स्मार्ट पुलिसिंग के इस दौर में डिजिटल वॉरियर्स के रूप में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप, विगत 9 वर्षों में सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने जिस त्वरित गति से कार्य किया है, वह आज देश में ‘मॉडल पुलिसिंग’ का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। गत वर्ष हमने उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती की थी। सभी 60,244 आरक्षियों को उत्तर प्रदेश पुलिस के अपने प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे अब सफलतापूर्वक फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा, उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों के लिए पहले केवल 4 Forensic Science Labs थीं, जबकि आज हमारे पास 12 Forensic Science Labs हैं। अब उत्तर प्रदेश पुलिस के पास अपना Forensic Science Institute भी है। इसके अतिरिक्त, छह अन्य A-Grade Forensic Science Labs भी स्थापित की जा रही हैं। साथ ही, बड़े जनपदों में 3 तथा छोटे जनपदों में 2 Mobile Forensic Vans की सुविधा उपलब्ध है।

हमने 07 जनपदों में Police Commissionerate System लागू किया है। यह Police Reforms का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। Cyber Security से संबंधित केवल 01 थाना उत्तर प्रदेश में था, जबकि आज सभी 75 जनपदों में Cyber Crime थाने मौजूद हैं और प्रत्येक थाने में Cyber Help Desk भी स्थापित है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने सुशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विगत 9 वर्षों में जिस त्वरित गति और दक्षता के साथ कार्य किया है, आज वह देश में मॉडल पुलिसिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण बना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, विगत 9 वर्षों में सवा दो लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की गई। यह पूरी प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई…न कोई सिफारिश, न कोई भेदभाव। बेहतर सुरक्षा वातावरण का ही परिणाम है कि विगत 9 वर्षों में प्रदेश में बड़े कारखानों की संख्या 14,000 से बढ़कर 32,000 से अधिक हो गई है, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है।