कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर जमकर बरसे सीएम योगी, कहा-जिन लोगों ने कभी विरासत का सम्मान नहीं किया, अब AI वीडियो बनाकर दुष्प्रचार कर रहे

वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज काशी को एक नई वैश्विक पहचान प्राप्त हुई है। पिछले 11 वर्षों में काशी के लिए ₹55,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से ₹36,000 करोड़ की परियोजनाएं लोकार्पित हो चुकी हैं, जबकि शेष प्रगति पर हैं। काशी के प्रति प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी और हर भारतवासी अपार श्रद्धा का भाव रखता है। पिछले 11 वर्षों में काशी ने अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए उसका संवर्धन भी किया है।

उन्होंने आगे कहा, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से लेकर अब तक अकेले काशी ने देश की GDP में ₹1.3 लाख करोड़ का योगदान किया है। यहां रोजगार के नए अवसर सुलभ हुए हैं। आज काशी की सभी सड़कें फोरलेन से जुड़ी हैं। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ मंदिर और मां गंगा से है। काशी की पहचान उसके घाट हैं। 2014 से पहले इन घाटों की स्थिति क्या थी और आज काशी के घाट हर भारतीय को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, जिन लोगों ने कभी विरासत का सम्मान नहीं किया और अपने कार्यकाल में विकास को आगे नहीं बढ़ाया, वे आज अपनी शरारतों से विरासत को बदनाम करने और विकास कार्यों में बाधा डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। डोम समुदाय हजारों वर्षों से अंतिम संस्कार के कार्य का वाहक है और उनके द्वारा इन कार्यों को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाया जाता रहा है। उनके सम्मान और कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए, इस प्रोजेक्ट में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

साथ ही कहा, AI वीडियो बनाकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो अपने आप में एक अपराध है। गुमराह करके सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इनके द्वारा AI जनरेटेड वीडियो बनाकर मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं, वे इस प्रोजेक्ट के संरक्षण का हिस्सा बनेंगे। आज काशी में प्रतिदिन औसतन सवा लाख से डेढ़ लाख श्रद्धालु आते हैं। पर्यटन सीजन के दौरान यह संख्या 6 लाख से 10 लाख तक पहुंच जाती है। गत वर्ष अकेले काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन हेतु 11 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे।

उन्होंने कहा, 100 वर्ष पहले माता अन्नपूर्णा की मूर्ति यहां से चोरी कर यूरोप पहुंचा दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से माता अन्नपूर्णा की मूर्ति काशी में वापस आई और बाबा विश्वनाथ धाम में उसकी स्थापना हुई।