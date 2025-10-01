सीएम योगी ने मां भगवती की पूजा के साथ किया कन्या पूजन

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
गोरखपुर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ने कहा कि शारदीय नवरात्रि (Shardiya Navratri) के नौवें दिन आज मां भगवती (Maa Bhagwati) की पूजा के साथ यहां कन्या पूजन किया गया। भारत की सनातन धर्म (Sanatan Dharma) की परंपरा के अनुसार मातृ शक्ति (Matru Shakti) और नारी शक्ति (Nari Shakti) का यह पर्व नई प्रेरणा देता है। इस अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं।

