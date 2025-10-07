  1. हिन्दी समाचार
  3. महर्षि वाल्मीकि का भावपूर्ण स्मरण कर सीएम योगी, बोले-रामायण महाकाव्य की रचनाकर भगवान राम के चरित्र से दुनिया को कराया परिचित

त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर लखनऊ में आयोजित 'महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस' पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के ज्यूपिटर हॉल में मंगलवार को समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम योगी (CM Yogi) ने महर्षि वाल्मीकि का भावपूर्ण स्मरण किया।

लखनऊ। त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर लखनऊ में आयोजित ‘महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस’ पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के ज्यूपिटर हॉल में मंगलवार को समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम योगी (CM Yogi) ने महर्षि वाल्मीकि का भावपूर्ण स्मरण किया। सीएम योगी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि महापुरुषों के परंपरा के भाग्यविधाता हैं। जब लोक कल्याण के लिए और मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उन्होंने एक प्रश्न देवऋषि नारद से पूछा था कि चरित्र से युक्त कौन ऐसा है, जिसके बारे में मैं कुछ लिख सकूं। वो जानते थे कि चरित्र से युक्त व्यक्ति ही लोक कल्याण का माध्यम बन सकता है। महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण रचा। भगवान राम के चरित्र से परिचय कराया।

श्री राम मंदिर परिसर में जिन सप्तऋषियों की प्रतिमा लग रही है और मंदिर बन चुका है। वहां भगवान वाल्मीकि जी के लिए भी एक मंदिर बना है। हमें इस बारे में पूरे समाज को अवगत कराना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि हर सफाई कर्मचारी व संविदा कर्मचारी को अब पैसा आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं देगी बल्कि सरकार का कॉरपोरेशन सीधे उनके अकाउंट में पैसा देगा। स्वच्छता कर्मियों को 5 रुपये लाख का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी देंगे।

सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, तो इन्होंने सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के बने हुए स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारकों को कोई तोड़ेगा, तो उत्तर प्रदेश की जनता उसको तोड़ कर रख देगी। जाति-पाति पूछे नहिं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही कार्य आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। चरित्र से युक्त व्यक्ति ही लोक-कल्याण और राष्ट्र-कल्याण का माध्यम बन सकता है।

आगे सीएम योगी ने विपक्षी दल पर हमला करते हुए कहा, जो लोग श्रीराम को गाली देते हैं, वो भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं और जो भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं। वे भगवान श्रीराम का भी अपमान करते हैं। साथ ही यह भी कहा कि अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण समाजवादी पार्टी ने नहीं किया और जब एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर बना तो समाजवादी पार्टी ने विरोध किया।

आगे सीएम योगी ने कहा,कि देश का पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में वाल्मीकि जी के नाम पर बना है और अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि में सप्त ऋषियों में वाल्मीकि जी का भी मंदिर बना है। आगे सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग वोट के लिए जाति का सहारा लेते हैं।

