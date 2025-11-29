  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. कोडीन सिरप कांड: धनंजय सिंह ने की सीबीआई जांच की मांग, अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद से लगातार उछल रहा था नाम

कोडीन सिरप कांड: धनंजय सिंह ने की सीबीआई जांच की मांग, अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद से लगातार उछल रहा था नाम

धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मुझे पता है कि कफ़ सिरफ़ के मुद्दे पर मेरे कुछ राजनैतिक विरोधियों ने पत्रकार बंधुओं को गुमराह कर के मेरे बारे में भ्रामक्ता फैलाने का कृत्य किया है। इस सम्बन्ध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि प्रकरण काशी/वाराणसी से जुड़ा होने के कारण कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं के द्वारा झूठे आरोप लगाकर प्रधानमंत्री जी के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। कोडीन कफ सिरप मामले में यूपी एसटीएफ की कार्रवाई जारी है। बीते दिनों एसटीएफ ने मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के करीबी अमित सिंह टाटा की गिरफ्तार किया था। अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम खूब सुर्खियों में आया। दरअसल, कहा जा रहा है कि, अमित सिंह टाटा पूर्व सांसद का करीबी है। अब इस मामले में धनंजय सिंह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है।

पढ़ें :- कफ सिरप मामले में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी काफी नहीं , शीघ्र किंगपिन के नाम का करेंगे खुलासा : अमिताभ ठाकुर

धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मुझे पता है कि कफ़ सिरफ़ के मुद्दे पर मेरे कुछ राजनैतिक विरोधियों ने पत्रकार बंधुओं को गुमराह कर के मेरे बारे में भ्रामक्ता फैलाने का कृत्य किया है। इस सम्बन्ध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि प्रकरण काशी/वाराणसी से जुड़ा होने के कारण कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं के द्वारा झूठे आरोप लगाकर प्रधानमंत्री जी के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस प्रकरण की जांच राज्य सरकार द्वारा गहनता से विभिन्न एजेंसियों के द्वारा कराई जा रही है जिससे प्रकरण की सत्यता सबके सामने आ जायेगी। चूंकि यह मामला अंतर्राजीय है अतः प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस मामले की व्यापक जांच सीबीआई से कराई जाये जिससे दोषियों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही सुनिश्चित हो और अनर्गल आरोपों और झूठी ख़बरों पर विराम लग सके।

धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर आगे लिखा, आप सभी को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं जिससे भ्रामक खबर चलवाने तथा राज्य सरकार की छवि धूमिल करने वालों का चेहरा उजागर हो सके।

 

 

पढ़ें :- बिहार विधानसभ चुनाव में बढ़ी तेजस्वी यादव की मुश्किले, 27 अक्टूबर से चलाया जाएगा कोर्ट में ट्रायल

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

SIR भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत की है साजिश, सपा इस मुद्दे पर संसद के बाद सड़क पर उतरेगी: अखिलेश यादव

SIR भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत की है साजिश, सपा इस...

अलगाववाद, अराजकता और हिंसा की प्रतीक नक्सली विचारधारा को कांग्रेस पार्टी की विखंडित-विभाजनकारी दृष्टि ने सदैव बढ़ावा दिया: सीएम योगी

अलगाववाद, अराजकता और हिंसा की प्रतीक नक्सली विचारधारा को कांग्रेस पार्टी की...

कोडीन सिरप कांड: धनंजय सिंह ने की सीबीआई जांच की मांग, अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद से लगातार उछल रहा था नाम

कोडीन सिरप कांड: धनंजय सिंह ने की सीबीआई जांच की मांग, अमित...

लखनऊवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी ! 1 दिसंबर को यहां लगेगा LDA लोन मेला, जानें कौन-कौन से डॉक्‍यूमेंट जरूरी?

लखनऊवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी ! 1 दिसंबर को यहां लगेगा LDA...

SIR की अंतिम तिथि बढ़ाने और BLO के विरुद्ध हो रही दंडात्मक कार्यवाहियों को समाप्त किया जाए, यूपी पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ ने राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन

SIR की अंतिम तिथि बढ़ाने और BLO के विरुद्ध हो रही दंडात्मक...

मृत बीएलओ के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता व परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे सरकार : अजय राय

मृत बीएलओ के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता व परिवार में एक...