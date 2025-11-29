कोडीन सिरप कांड: धनंजय सिंह ने की सीबीआई जांच की मांग, अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद से लगातार उछल रहा था नाम

लखनऊ। कोडीन कफ सिरप मामले में यूपी एसटीएफ की कार्रवाई जारी है। बीते दिनों एसटीएफ ने मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के करीबी अमित सिंह टाटा की गिरफ्तार किया था। अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम खूब सुर्खियों में आया। दरअसल, कहा जा रहा है कि, अमित सिंह टाटा पूर्व सांसद का करीबी है। अब इस मामले में धनंजय सिंह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है।

धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मुझे पता है कि कफ़ सिरफ़ के मुद्दे पर मेरे कुछ राजनैतिक विरोधियों ने पत्रकार बंधुओं को गुमराह कर के मेरे बारे में भ्रामक्ता फैलाने का कृत्य किया है। इस सम्बन्ध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि प्रकरण काशी/वाराणसी से जुड़ा होने के कारण कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं के द्वारा झूठे आरोप लगाकर प्रधानमंत्री जी के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस प्रकरण की जांच राज्य सरकार द्वारा गहनता से विभिन्न एजेंसियों के द्वारा कराई जा रही है जिससे प्रकरण की सत्यता सबके सामने आ जायेगी। चूंकि यह मामला अंतर्राजीय है अतः प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस मामले की व्यापक जांच सीबीआई से कराई जाये जिससे दोषियों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही सुनिश्चित हो और अनर्गल आरोपों और झूठी ख़बरों पर विराम लग सके।

धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर आगे लिखा, आप सभी को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं जिससे भ्रामक खबर चलवाने तथा राज्य सरकार की छवि धूमिल करने वालों का चेहरा उजागर हो सके।