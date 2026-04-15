  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Breaking News : टकसाल सिनेमा शूटआउट मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, सपा के बागी विधायक अभय सिंह समेत सभी आरोप बरी

Breaking News : टकसाल सिनेमा शूटआउट मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, सपा के बागी विधायक अभय सिंह समेत सभी आरोप बरी

यूपी के वाराणसी जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने 2002 के चर्चित 'टकसाल गोलीकांड' (Taksal Goli Kand) में सपा के बागी विधायक अभय सिंह (Abhay Singh) को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। बता दें क पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Dhananjay Singh) पर वाराणसी में हुए इस जानलेवा हमले में अभय सिंह (Abhay Singh)  मुख्य आरोपी थे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

वाराणसी। यूपी के वाराणसी जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने 2002 के चर्चित ‘टकसाल गोलीकांड’ (Taksal Goli Kand) में सपा के बागी विधायक अभय सिंह (Abhay Singh) को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। बता दें क पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Dhananjay Singh) पर वाराणसी में हुए इस जानलेवा हमले में अभय सिंह (Abhay Singh)  मुख्य आरोपी थे। कोर्ट ने पर्याप्त सबूत न मिलने पर उन्हें दोषमुक्त करार दिया है।

पढ़ें :- सांसद पप्पू यादव को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, PMCH में एडमिट,जमानत पर पटना कोर्ट में सुनवाई सोमवार को

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

कालपी में ‘खनन माफिया’ का खुला आतंक : युवती से छेड़खानी करते हुए घर गिराने की दी धमकी

कालपी में ‘खनन माफिया’ का खुला आतंक : युवती से छेड़खानी करते...

एआई जागरूकता पर गोरखपुर का नाम गिनीज बुक में दर्ज ,मुख्यमंत्री और टाटा संस के चेयरमैन को सौंपा प्रमाण पत्र

एआई जागरूकता पर गोरखपुर का नाम गिनीज बुक में दर्ज ,मुख्यमंत्री और...

UP Recruitment : प्लाटून कमांडर व ब्लॉक ऑर्गनाइजर के 295 पदों पर होगी भर्ती, 16 जून से 6 जुलाई तक होंगे आवेदन

UP Recruitment : प्लाटून कमांडर व ब्लॉक ऑर्गनाइजर के 295 पदों पर...

बैजू यादव के नेतृत्व में गरजी सोनौली—अंबेडकर जयंती पर सड़कों पर उतरा जनसैलाब, ‘जय भीम’ से गूंजा पूरा कस्बा!

बैजू यादव के नेतृत्व में गरजी सोनौली—अंबेडकर जयंती पर सड़कों पर उतरा...

टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ,बोले- यूपी में अगले पांच वर्षों में तेजी से बढ़ेगा निवेश और रोजगार, राज्य बनेगा बड़ा निर्यात हब

टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ,बोले- यूपी में अगले पांच वर्षों...

अजय राय का पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला, बोले-जो अपनी ब्याहता को सम्मान नहीं दे पाए, वो आधी आबादी को क्या देंगे?

अजय राय का पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमला, बोले-जो अपनी ब्याहता को...