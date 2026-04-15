Breaking News : टकसाल सिनेमा शूटआउट मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, सपा के बागी विधायक अभय सिंह समेत सभी आरोप बरी

वाराणसी। यूपी के वाराणसी जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने 2002 के चर्चित ‘टकसाल गोलीकांड’ (Taksal Goli Kand) में सपा के बागी विधायक अभय सिंह (Abhay Singh) को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। बता दें क पूर्व सांसद धनंजय सिंह (Dhananjay Singh) पर वाराणसी में हुए इस जानलेवा हमले में अभय सिंह (Abhay Singh) मुख्य आरोपी थे। कोर्ट ने पर्याप्त सबूत न मिलने पर उन्हें दोषमुक्त करार दिया है।