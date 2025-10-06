UP News: यूपी में कोल्ड्रिफ पर लगी पूरी तरह से पाबंदी, अन्य कफ सिरप की भी होगी जांच

लखनऊ। मध्य प्रदेश ओर राजस्थान में कप सिरप कोल्ड्रिफ पीने से बच्चों की मौत के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर बड़ा एलान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सिरप पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। रविवार को सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि श्रीसन फार्मा के कफ सिरप की बिक्री रोक दी जाए। इसके साथ ही, अन्य कप सिरप के जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। दरअसल, कोल्ड्रिफ कप सिरप पीने से कई बच्चों की जान चली गयी है, जिसको लेकर अब सरकार अलर्ट हो गयी है।

तमिलनाडू में बने श्रीसन फार्मा के कप सिरप कोल्ड्रिफ में खतरनाक रसायन डाइएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है, जो काफी खतरनाक और जानलेवा होता है। इस कप सिरप के पीने से मध्यप्रदेश में कई बच्चों की जान चली गयी है, जबकि राजस्थान में कायसन फर्मा के डेक्सट्मेथारफन कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत हो गई है। इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है और कंपनियों के मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।

वहीं, इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कप सिरप को लेकर जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। सहायक आयुक्त ने रविवार को सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिया है श्रीसन फार्मा के किसी भी कप सिरप की बिक्री न होने दिया जाए।

जहां भी कफ सिरप मिले तत्काल उसके नमूने लेते हुए बिक्री रोक दिया जाए। इसके लिए सरकारी एवं निजी अस्पतालों एवं मेडिकल स्टोरों की जांच की जाएगी। प्रदेश में संकलित कफ सिरप के नमूनों को तत्काल लखनऊ स्थित प्रयोगशाला भेजा जाएगा।