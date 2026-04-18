कांग्रेस ने कल मुस्कुराते और मेजें थपथपाते हुए राजनीतिक जागृति की आकांक्षाओं को कुचल दिया : स्मृति ईरानी

New Delhi: केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन (131वां संशोधन) बिल पास न होने पर देश की सियासत गरमा गयी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के बाद भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जिसमें भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने कल मुस्कुराते और मेजें थपथपाते हुए राजनीतिक जागृति की आकांक्षाओं को कुचल दिया।

दरअसल, लोकसभा में गुरुवार को संविधान संशोधन (131वां संशोधन) बिल गिरने के बाद भाजपा और उसके सहयोगी विपक्षी दलों पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। जिसके पलटवार में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कल जो हुआ, वह लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। संघीय ढांचे को बदलने और लोकतंत्र को कमज़ोर करने की सरकार की साज़िश नाकाम हो गई और उसे रोक दिया गया। यह संविधान की जीत थी, देश की जीत थी, और विपक्ष की एकता की जीत थी; और यह बात सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के चेहरों पर साफ़ दिखाई दे रही थी… मुझे लगता है कि यह एक साज़िश है, ताकि वे किसी भी तरह सत्ता में बने रह सकें… इसलिए, इसे हासिल करने के लिए, वे यह योजना बना रहे हैं कि महिलाओं का इस्तेमाल करके वे हमेशा के लिए सत्ता में कैसे बने रहें… उन्हें लगा था कि अगर यह बिल पास हो गया, तो वे जीत जाएंगे।”

इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, “देश की महिलाओं से कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा सपना बुना है जिसका मकसद महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकार सुरक्षित करना है। 98 साल बाद उस मकसद का क्या हुआ, यह कल पूरे देश की महिलाओं ने देश की संसद में देखा। कांग्रेस पार्टी ने कल मुस्कुराते हुए, मेजें थपथपाते हुए और राजनीतिक तौर पर जश्न मनाते हुए देश की राजनीतिक जागृति की आकांक्षाओं को कुचल दिया। लेकिन BJP के लिए, यह सिर्फ सत्ता के लिए संघर्ष नहीं है; यह समानता के अधिकार की लड़ाई है। महिलाएं याद रखेंगी कि कांग्रेस के छह दशकों के शासन के दौरान, इस देश में 11 करोड़ महिलाओं को शौचालय की सुविधा से वंचित रखा गया था। महिलाएं याद रखेंगी कि 25 करोड़ महिलाओं को बैंक खाते खोलने के लिए ज़रूरी मदद नहीं दी गई थी। महिलाएं याद रखेंगी कि BJP-NDA के शासन में, पहली बार ‘जेंडर बजट’ का ढांचा पेश किया गया था।”

उन्होंने कहा, “कांग्रेस और उसकी समर्थक पार्टियों ने इस बात का जश्न मनाया कि इस देश की संघर्षरत राजनीतिक महिलाएं, जो सालों से काम कर रही हैं और सिर्फ 33% अधिकारों की मांग कर रही थीं, उन्हें कैसे उनके अधिकारों से वंचित किया जाए, उनकी गरिमा को कैसे ठेस पहुंचाई जाए और संसद में यह लड़ाई कैसे जीती जाए। आज, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तंज कसा गया कि BJP में कुछ लोगों ने खुद को ‘मसीहा’ साबित करने की कोशिश की।”

स्मृति ईरानी ने कहा, “मुझे यह सुनकर हैरानी हुई कि आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि वे महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं, जो 2023 में पास हुआ था और जिसमें परिसीमन का ज़िक्र है। लेकिन कांग्रेस के दोहरे रवैये को देखिए; वे यह भी कहते हैं कि उन्हें इस प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता और इसके इंतज़ामों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, संसद पर और देश की महिलाओं पर कोई भरोसा नहीं है…”