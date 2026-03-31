उपचुनाव में कांग्रेस की जीत तय- मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कहा- नहीं देंगे भाजपा के बयानों का जवाब

नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि बागलकोट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार उमेश मेती को मिल रहा जनसमर्थन उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। चुनाव क्षेत्र में प्रचार करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि उपचुनाव का माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। उन्होंने उमेश मेती की जीत पर भरोसा जताया, जो अपने पिता एच.वाई. मेती के निधन के कारण खाली हुई सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दिवंगत एचवाई मेती के योगदान पर भी प्रकाश डाला और कहा कि उन्होंने बागलकोट के विकास के लिए कड़ी मेहनत की और सभी वर्गों की समृद्धि के लिए काम किया।

बागलकोट में अपने ज़ोरदार प्रचार पर भाजपा की टिप्पणियों का जवाब देते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक में विपक्षी दल हार के डर से ऐसे बयान दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि दिवंगत विधायकों के परिवारों को टिकट देना कांग्रेस की परंपरा रही है और बताया कि दावणगेरे और बागलकोट दोनों जगहों पर ऐसे ही फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर भाजपा नेता नारायणस्वामी की टिप्पणियों पर सिद्धारमैया ने कहा कि वह कांग्रेस आलाकमान के फैसलों का पालन करेंगे और भाजपा के बयानों का कोई जवाब नहीं देंगे। इस महीने की शुरुआत में, कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवादी नारायणस्वामी ने दावा किया था कि सिद्धारमैया निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वह इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने कार्यकाल के दौरान बागलकोट में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को प्राथमिकता नहीं दी और न ही कृष्णा ऊपरी नदी परियोजना के तहत किसानों को कोई राहत दी। उन्होंने दोहराया कि इस क्षेत्र के विकास में एचवाई मेती का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। दावणगेरे दक्षिण में राजनीतिक घटनाक्रम का ज़िक्र करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार पहलवान सादिक को चुनाव मैदान से हटने के लिए मना लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक के मंत्री ज़मीर अहमद चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे।