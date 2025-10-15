हरियाणा में पुलिस अधिकारियों की आत्महत्या को लेकर सरकार पर बिफरी कांग्रेस सांसद शैलजा, बोलीं-‘सिस्टम पर भरोसा नहीं बचा’

नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने बुधवार को वाई पूरन कुमार की घटना के बाद एक और अधिकारी की आत्महत्या को लेकर हरियाणा सरकार की आलोचना की। शैलजा ने ज़ोर देकर कहा कि ये घटनाएं व्यवस्था में गहरे अविश्वास को दर्शाती हैं। इसे हरियाणा सरकार की “सबसे बड़ी विफलता” करार दिया। उन्होंने राज्य में सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर बढ़ती चिंता को भी उजागर किया।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वाई पूरन कुमार के साथ जो हुआ उसके बाद, एक और अधिकारी ने आत्महत्या कर ली है, जिसका मतलब है कि व्यवस्था पर भरोसा नहीं बचा है। यह हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी विफलता है कि अधिकारी इस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय के पक्ष में है, तो यह पता लगाया जाएगा कि ऐसी स्थितियां बार-बार क्यों हो रही हैं? इस सरकार को जवाब देना होगा।

मंगलवार को, रोहतक के लाधोत गांव में एक खेत के पास एएसआई संदीप नामक एक अन्य अधिकारी संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। रोहतक के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया के अनुसार, पीड़ित हरियाणा पुलिस में सहायक उप-निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि फोरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया है और जांच जारी है। भोरिया ने संवाददाताओं को बताया कि संदीप हमारे पुलिस विभाग के एक मेहनती एएसआई थे। वह बहुत ईमानदार थे। उनका शव मिल गया है। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है और जांच जारी है। वह साइबर सेल में तैनात थे।

यह घटना हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की घटना के कुछ दिनों बाद हुई है, जिनकी 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या के कारण मृत्यु हो गई थी। पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी। अपने पीछे छोड़े गए ‘अंतिम नोट’ में, वरिष्ठ अधिकारी ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर सहित आठ उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों पर “घोर जाति-आधारित भेदभाव, लक्षित मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार” का आरोप लगाया। चल रहे विवाद के बाद, आईपीएस ओम प्रकाश सिंह को हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत से जुड़े आरोपों के बाद डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया था।