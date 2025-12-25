वैभव सूर्यवंशी को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिया बड़ा बयान, बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर से की बड़ी मांग

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Congress MP Shashi Tharoor) ने वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) के टैलेंट की तुलना क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) से की है। थरूर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) से 14 साल के सूर्यवंशी को नेशनल टीम में बुलाने की अपील की है। थरूर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पिछली बार जब किसी चौदह साल के लड़के ने इतना शानदार क्रिकेट टैलेंट दिखाया था, तो वह सचिन तेंदुलकर थे और हम सब जानते हैं कि उनका क्या हुआ। हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) को इंडिया टीम में शामिल किया जाए।

सांसद शशि थरूर (MP Shashi Tharoor) ने हेड कोच गौतम गंभीर, बीसीसीआई, सचिन तेंदुलकर और अजीत अगरकर के ऑफिशियल एक्स अकाउंट को भी टैग किया है। बिहार के सनसनी सूर्यवंशी ने 24 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 प्लेट लीग मैच में रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली। वह पुरुषों के लिस्ट A क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए है। यह वैभव का सीनियर क्रिकेट में पहला नॉन-T20I शतक भी था, जो सिर्फ 36 गेंदों में आया है। लिस्ट A में भारत के लिए तीसरा सबसे तेज़ शतक है। यह सूर्यवंशी का सातवां लिस्ट A मैच था। उन्होंने दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश के खिलाफ डेब्यू किया था। इसके अलावा, सूर्यवंशी ने पुरुषों के लिस्ट A क्रिकेट में सबसे तेज़ 150 रन बनाने का पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर एबी डिविलियर्स (Former South African cricketer AB de Villiers) का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 14 साल के सूर्यवंशी ने 59 गेंदों में 150 रन बनाए, और 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डी विलियर्स के 64 गेंदों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सूर्यवंशी ने 84 गेंदों में 16 चौकों और 15 छक्कों की मदद से 226.19 के शानदार स्ट्राइक रेट से 190 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान साकिबुल गनी 40 गेंदों में 128 रन बनाए। इस दौरान उन्होने 10 चौके और 12 छक्के जड़े। वही आयुष लोहारुका 56 गेंदों में 116 रन बनाए। तीनों खिलाड़ियों के शतकों की मदद से बिहार ने 50 ओवरों में छह खोकर 574 रन बना दिए। लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा टोटल है। वहीं अरुणाचल प्रदेश 42.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 177 रन ही बना सकी।