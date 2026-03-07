रसोई गैस की कीमतों में भारी इजाफे पर कांग्रेस, बोली- मोदी है तो मुमकिन है, एक दिन में मोदी जी इतना विकास

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress President Mallikarjun Kharge) ने कहा कि घरेलू LPG सिलिंडर में 60 रुपये का इजाफ़ा, कमर्शियल LPG में कमाया 115 का रुपये मुनाफ़ा। पहले कम अंतर्राष्ट्रीय दामों का लाभ जनता से छीना और अब महँगाई के बोझ से जनता का निकाला पसीना। मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि जंग होने पर “सब चंगा सी” वाली दावेबाज़ मोदी सरकार, पर्याप्त तेल-गैस, फर्टिलाइजर (Fertilizer) मुहैया कराने में लाचार।

AICC व सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि घरेलू रसोई गैस का दाम 60 रुपये बढ़ गया। कमर्शियल LPG सिलेंडर 115 रुपये बढ़ गया। मोदी सरकार ने पहले कहा कि पर्याप्त पूर्ति है। अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध का हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर एक ही झटके में LPG के दाम बढ़ा दिए।

Modi Hai To Mumkin Hai pic.twitter.com/ltTPTBvGTg — Congress (@INCIndia) March 7, 2026

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने पहले ही चेताया था कि इस युद्ध से हिंदुस्तान पर गहरा असर होगा। हमारी ऊर्जा आपूर्ति खाड़ी के देशों से होती है । अगर वो बाधित हुआ तो इसका दुष्प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट भी यही कह रही है यह हमारी विदेश नीति की विफलता है। स्ट्रैट ऑफ होरमुज खोला भी गया, तो सिर्फ रूस और चीन के जहाजों के लिए। अगर हिंदुस्तान के लिए भी खुलता, तो इतने दाम नहीं बढ़ते। अभी LPG के दाम बढ़े हैं, आगे चलकर डीजल और पेट्रोल के भी बढ़ेंगे नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों की विफलताओं का खामियाजा, देश की जनता क्यों भुगते?

• घरेलू रसोई गैस का दाम 60 रुपये बढ़ गया

• कमर्शियल LPG सिलेंडर 115 रुपये बढ़ गया मोदी सरकार ने पहले कहा कि पर्याप्त पूर्ति है, अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध का हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर एक ही झटके में LPG के दाम बढ़ा दिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी… pic.twitter.com/BjlsvjG5g8 — Congress (@INCIndia) March 7, 2026

“महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल”

म​हिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा और दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सिंह के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने गैस की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। महंगाई की मार झेल रही जनता पर मोदी सरकार का यह फैसला गरीबी में आटा गीला करने जैसा है। हमारी मांग है- मोदी सरकार इस जनविरोधी फैसले को तुरंत वापस ले।