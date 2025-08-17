  1. हिन्दी समाचार
Coock tips : चाइनीज खाने के हैं शौकीन, तो इस रेसिपी से घर पर बनाएं चिली गार्लिक नूडल्स

 क्या आपके बच्चे भी चाइनीज खाने के  शौकीन हैं ?  अगर  हाँ तो तो आज मैं आपके लिए चिली गार्लिक नूडल्स लेकर हाजिर हूँ । जो की  एक टेस्टी और स्पाइसी डिश है ये सभी को बेहद पसंद आती है। खासकर जिन्हें चाइनीज खाना पसंद है। यह डिश अपने तीखे और लहसुन के स्वाद के लिए जानी जाती है और इसे घर

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

…  क्या आपके बच्चे भी चाइनीज खाने के  शौकीन हैं ?  अगर  हाँ तो तो आज मैं आपके लिए चिली गार्लिक नूडल्स लेकर हाजिर हूँ । जो की  एक टेस्टी और स्पाइसी डिश है ये सभी को बेहद पसंद आती है। खासकर जिन्हें चाइनीज खाना पसंद है। यह डिश अपने तीखे और लहसुन के स्वाद के लिए जानी जाती है और इसे घर

सामग्री

स्टेप 1 – 00 ग्राम नूडल्स

स्टेप 2 –  2 बड़े चम्मच तेल

स्टेप 3  – 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ लहसुन

स्टेप 4 –  छोटा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च

स्टेप 5  –  1/4 कप प्याज, पतला कटा हुआ

स्टेप 6  –  1/4 कप शिमला मिर्च

स्टेप 7  –  1/4 कप गाजर

स्टेप 8  –  2 बड़े चम्मच सोया सॉस

स्टेप 9  – 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस

स्टेप 10  – 1 छोटा चम्मच विनेगर

स्टेप 11 –  1/2 छोटा चम्मच चीनी

स्टेप 12  –  स्वादानुसार नमक

स्टेप 13  –  1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

विधि :

सबसे पहले एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें नूडल्स डालें।

–  अब नूडल्स को 3-4 मिनट तक उबालें ताकि वे नरम न हो जाएं)।

जब नूडल्स नरम हो जाएं, तो उन्हें छानकर ठंडे पानी से धो लें और थोड़ा तेल डालकर मिला दें ताकि वे चिपके नहीं।

–   अब एक पैन या कड़ाही में तेल गर्म करें और इसमें कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च डालकर हल्का भूनें।

–  अब प्याज डालें और हल्का सुनहरा होने तक भूनें।

फिर शिमला मिर्च और गाजर डालकर 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर भूनें।

  सब्जियों में सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, चीनी, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

अब इसमें उबले हुए नूडल्स डालें और धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक मिक्स करें।

–  इसके बाद नूडल्स को गैस से उतारकर एक बाउल में निकालें।

–  गर्मागर्म चिली गार्लिक नूडल्स को सर्व करें।

 

 

 

