  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. कोर्ट ने बिहार में IPS सुनील नाइक की गिरफ्तार पर जताई नाराजगी, आंध्र प्रदेश पुलिस की ट्रांजिट रिमांड की रिक्वेस्ट खारिज

कोर्ट ने बिहार में IPS सुनील नाइक की गिरफ्तार पर जताई नाराजगी, आंध्र प्रदेश पुलिस की ट्रांजिट रिमांड की रिक्वेस्ट खारिज

IPS Sunil Naik arrested : आंध्र प्रदेश पुलिस ने बिहार में IPS ऑफिसर सुनील नाइक को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी मौजूदा डिप्टी स्पीकर रघुराम कृष्णम राजू को हिरासत में टॉर्चर करने के मामले में हुई है। राजू ने इस मामले में नाइक के शामिल होने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की गई थी। इस बीच, पटना की एक कोर्ट ने गिरफ्तारी के तरीके पर नाराजगी जाहिर की है।

By Abhimanyu 
Updated Date

IPS Sunil Naik arrested : आंध्र प्रदेश पुलिस ने बिहार में IPS ऑफिसर सुनील नाइक को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी मौजूदा डिप्टी स्पीकर रघुराम कृष्णम राजू को हिरासत में टॉर्चर करने के मामले में हुई है। राजू ने इस मामले में नाइक के शामिल होने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की गई थी। इस बीच, पटना की एक कोर्ट ने गिरफ्तारी के तरीके पर नाराजगी जाहिर की है।

पढ़ें :- ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का लिया फैसला, जाने कब और कहा से मिलेगी ट्रेने

इस मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दामोदर ने बताया कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने डिप्टी स्पीकर रघुराम कृष्णम राजू को हिरासत में टॉर्चर करने के मामले में बिहार में IPS ऑफिसर सुनील नाइक को गिरफ्तार किया है। मौजूदा डिप्टी स्पीकर रघुराम कृष्णम राजू को हिरासत में टॉर्चर करने में सुनील नाइक के शामिल होने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया।

पटना की एक कोर्ट ने IPS ऑफिसर को बिहार में उनके घर से जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उस पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने रघुराम कृष्ण राजू से जुड़े केस के सिलसिले में ट्रांजिट रिमांड की रिक्वेस्ट खारिज कर दी और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में गंभीर प्रोसीजरल वायलेशन की ओर इशारा किया। कोर्ट ने गिरफ्तारी के तरीके पर नाराजगी जताई और निर्देश दिया कि सुनील नाइक को 30 दिनों तक गिरफ्तार न किया जाए।

कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि उन्होंने पहले भी कानूनी उपायों के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और जांच में सहयोग करने की इच्छा जताई थी। बता दें कि IPS ऑफिसर सुनील नाइक YSRCP सरकार के समय में डेप्युटेशन पर CID आंध्र प्रदेश में काम कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश में गठबंधन सरकार बनने के बाद, वह बिहार लौट आए थे।

पढ़ें :- 'एपस्टीन सिर्फ़ अमेरिका में नहीं, पूरे इंडिया में है बिहार में लड़कियां गायब हो रहीं...' पप्पू यादव का बड़ा बयान
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

कोर्ट ने बिहार में IPS सुनील नाइक की गिरफ्तार पर जताई नाराजगी, आंध्र प्रदेश पुलिस की ट्रांजिट रिमांड की रिक्वेस्ट खारिज

कोर्ट ने बिहार में IPS सुनील नाइक की गिरफ्तार पर जताई नाराजगी,...

यूथ कांग्रेस प्रमुख की​ गिरफ्तारी पर मां रजनी, बोलीं-मेरे बेटे ने कहा कि हम गांधी के अनुयायी और ज़रूरत पड़ने पर बन सकते हैं भगत सिंह

यूथ कांग्रेस प्रमुख की​ गिरफ्तारी पर मां रजनी, बोलीं-मेरे बेटे ने कहा...

एआई समिट प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब गिरफ्तार, पुलिस ने अब तक आठ आरोपी पकड़े

एआई समिट प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब गिरफ्तार,...

'आशुतोष पांडेय ने कहा था- शंकराचार्य को ठीक करना है उन पर बेटियों से गलत काम का आरोप लगा दो...' शाहजहांपुर के शख्‍स का दावा

'आशुतोष पांडेय ने कहा था- शंकराचार्य को ठीक करना है उन पर...

'नागालैंड की रहने वाली गोरखपुर AIIMS की डॉक्टर के साथ नस्लीय और यौन शोषण बहुत शर्मनाक...' मेघालय CM ने की सख्त कार्रवाई की मांग

'नागालैंड की रहने वाली गोरखपुर AIIMS की डॉक्टर के साथ नस्लीय और...

भाजपा ने शिक्षा को कर दिया रद्दी, आइए हम सब मिलकर शिक्षा को बचाएं, अपने बच्चों का भविष्य बनाएं : अखिलेश यादव

भाजपा ने शिक्षा को कर दिया रद्दी, आइए हम सब मिलकर शिक्षा...