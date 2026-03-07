क्रिकेट फैंस कृपया ध्यान दें! रेलवे T20 WC Final 2026 के लिए दिल्ली से साबरमती के लिए चलाएगा विशेष ट्रेन

  1. हिन्दी समाचार
T20 WC Final 2026: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में रविवार को होने वाले टी20 विश्व कप 2026 फाइनल को देखते हुए रेलवे (Railways)  ने नई दिल्ली से साबरमती के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ताकि फैंस आसानी से मैच देखने पहुंच सकें। बता दें कि फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बता दें कि  रविवार को अहमदाबाद में होने वाले टी20 फाइनल मैच के लिए रेलवे ने एक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह फैसला बढ़े हुए हवाई जहाज के टिकटों और उनकी अनुपलब्धता के कारण लिया गया है। इससे मैच देखने जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी।यह विशेष ट्रेन नई दिल्ली से आज रात 11:45 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन दिल्ली कैंट, गुरुग्राम और जयपुर होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। ट्रेन कल दोपहर 2:30 बजे साबरमती स्टेशन पर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 04062 है। इस ट्रेन में कुल 19 कोच शामिल हैं।

यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें थर्ड एसी और सेकंड एसी के कोच उपलब्ध कराए गए हैं। यह विशेष सेवा उन हजारों प्रशंसकों के लिए है जो मैच देखने अहमदाबाद जाना चाहते हैं। रेलवे का यह कदम यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करेगा।

विशेष ट्रेन नई दिल्ली से चलकर दिल्ली कैंट स्टेशन पर रुकेगी। इसके बाद यह गुरुग्राम और जयपुर से होते हुए आगे बढ़ेगी। ट्रेन आज रात 11:45 बजे नई दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करेगी। यह कल दोपहर 02:30 बजे साबरमती पहुंचेगी। यह यात्रा लगभग 14 घंटे 45 मिनट की होगी। ट्रेन संख्या 04062 में कुल 19 कोच लगाए गए हैं। इन कोचों में थर्ड एसी और सेकंड एसी की सुविधा उपलब्ध है। यह यात्रियों को आरामदायक यात्रा प्रदान करेगी। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम उठाया है।

