क्रिकेटर शशांक सिंह ने कुक से मारपीट के आरोपों पर दी सफाई, बोले- उसकी गतिविधियां थी संदिग्ध, चोरी-छिपे बनाता था वीडियो

Cricketer Shashank Singh and the ‘Cook’ Controversy : भारतीय क्रिकेटर और पंजाब किंग्स के खिलाड़ी शशांक सिंह के खिलाफ़ खाना बनाने वाले स्टाफ़ सदस्य विपेंद्र सिंह के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। मारपीट समेत कई आरोपों में 3 लोगों के खिलाफ़ मामला दर्ज किया गया है। अब इस मामले में क्रिकेटर की सफाई सामने आयी है। उनका कहना है कि कुक की गतिविधियां संदिग्ध थी। वो सिर फोन चलाता रहता था और बिना इजाजत उनके कमरे में घुसकर वीडियो बनाता था।

भोपाल में एक समाचार एजेंसी से बातचीत में पंजाब किंग्स के क्रिकेटर शशांक सिंह ने एक स्टाफ़ मेंबर के साथ मारपीट और बदसलूकी के आरोप पर सफाई दी। इस पर शशांक सिंह ने कहा, “नहीं, हमने उसे बंधक नहीं बनाया था… यह सच है कि वह कुक बनकर आया था, लेकिन वह कुक बिल्कुल नहीं था। उसे खाना बनाना नहीं आता था; वह बस मज़ा करने, वीडियो और फ़ोटो लेने और मेरे कमरे में भी घुसने आया था… क्योंकि वह ऐसी हरकतें कर रहा था, इसलिए मुझे शक है कि वह चोरी करने के इरादे से आया था। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि अब तक की जांच में कुछ भी चोरी नहीं हुआ है…”

क्रिकेटर ने आगे कहा, “यह सच है कि उसके फ़ोन में घर के वीडियो और फ़ोटो थे, इसलिए मेरी मां ने उससे उन्हें डिलीट करवाया क्योंकि वे बहुत निजी थे… पुलिस ने अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया है। जब हमने उसे फ़ोटो और वीडियो लेते हुए पकड़ा, तो मेरी बहन ने 100 नंबर पर कॉल करने का सुझाव दिया। लेकिन उसने मिन्नतें कीं, और मैंने उसे जाने दिया… हो सकता है कि कोई मुझ पर ऐसे आरोप लगाए…” उन्होंने कहा, “मेरा मानना ​​है कि जो कोई भी मुझे जानता है, वह जानता है कि मेरे लिए मारपीट की बात सोचना भी नामुमकिन है। मैं गाली-गलौज करने से भी हिचकिचाता हूं, इसलिए मैं निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में कोई सफ़ाई देने की ज़रूरत है।”