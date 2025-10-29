ओडिशा में Cyclone Mantha का कहर , बरहमपुर में बाढ़ के हालात, घरों में घुसा सीवेज का पानी

  1. हिन्दी समाचार
ओडिशा में मोंथा तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। यहां बरहमपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 2 के शांतिनगर छठी लेन में 20 से अधिक घरों में सीवेज व नालों का पानी घुस जाने से लोग परेशान हो गए। चक्रवात ‘मोंथा’ के कारण मंगलवार देर रात से तेज बारिश जारी है।इससे इलाके में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।सूत्रो के मुताबिक , गंदा पानी  लोगों के घरों में घुश गया जिसके डर से लोग पूरी राज जागते  रहे । घुटनों तक पानी भर जाने से घरों का सामान खराब हो गया और लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। इस इलाके में लगभग 100 लोगों का परिवार रहता है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

मुख्य नाला बारिश का पानी निकालने में विफल रहा, जिससे पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया।स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम ने नालों की सफाई नहीं कराई, जिसके कारण हर बार थोड़ी सी बारिश में भी पानी भर जाता है।

निवासियों की मांग- तुरंत नालों की सफाई की जाए

जानकारी के अनुसार, आधी रात तक पूरी गली पानी में डूब गई थी।बारिश के साथ नालों का पानी मिलकर लोगों के आंगन और घरों के कमरों में घुस गया।कई परिवारों ने जरूरी सामान ऊंचे स्थानों पर रख दिए और पूरी रात जागते रहे, डर था कि पानी और न बढ़ जाए।स्थानीय लोगों ने कहा कि बरहमपुर नगर निगम शायद ही कभी नालों की सफाई करता है।

चक्रवात ‘मोंथा’ के प्रभाव से भारी बारिश

इस बीच, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण ओडिशा में हो रही भारी बारिश को चक्रवात ‘मोंथा’ के अवशिष्ट प्रभाव का नतीजा बताया है, जिसने मंगलवार रात आंध्र प्रदेश तट पर लैंडफॉल किया।मौसम विभाग ने मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, कालाहांडी और नवरंगपुर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि गजपति, कंधमाल, बालांगीर और नुआपाड़ा जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी दी गई है।

