Cyclonic Storm Montha : भीषण चक्रवाती तूफान तूफान मोन्था जोर पकड़ रहा , अलर्ट जारी

Cyclonic Storm Montha : बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ‘मोंथा’ जोर पकड़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा एक दबाव क्षेत्र 28 अक्टूबर तक और भी तीव्र होकर एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। आज इसके गहरे दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है। 27 तारीख (सोमवार) की सुबह तक इसके दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है।

चक्रवात के उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 28 अक्टूबर (मंगलवार) की शाम या रात को तट से टकराने की संभावना है। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम (Machilipatnam and Kalingapatnam) के बीच तूफान तट को पार करने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस समय हवा की गति 90-100 किमी प्रति घंटे तक रहेगी।

आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि यह सिस्टम रविवार सुबह (27 अक्टूबर) तक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य क्षेत्र में एक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा।

तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी बारिश का अनुमान

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि अगले 24 घंटों में तमिलनाडु और पुडुचेरी (Tamil Nadu and Puducherry) के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बना दबाव रविवार को लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ते हुए गहरे दबाव में बदल गया।

गजपति के पर्यटन स्थल बंद

संभावित चक्रवात को देखते हुए जिला कलेक्टर ने गजपति जिले के सभी पर्यटन स्थलों को बंद करने का आदेश दिया है। आज से जिले के सभी पर्यटन स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। फिलहाल, गंजम, केंद्रपाड़ा, बालासोर, कालाहांडी और मलकानगिरी जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, जिले के सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है।