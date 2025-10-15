नए लुक में दिखे दबंग स्टार सलमान खान, फैंस कर रहे है जम कर तारिफ

मुंबई। बॉलीवुड के सुपर स्टार सलमान खान (Bollywood superstar Salman Khan) बुधवार को नए लुक में नजर आए है। उनका यह लुक देख कर हर कोई तारिफ कर रहा है। वहीं फैंस भी उनके नए लुक को देख कर जमकर तारिफ कर रहे है। अभिनेता सलमान खान का यह शाही लुक सबका ध्यान अपनी ओर खीर रहा है।

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान मुंबई में फैशन और सिनेमा में अपने 35 साल पूरे करने वाले मशहूर डिजाइनर विक्रम फडनीस (Famous designer Vikram Phadnis) के लिए शोस्टॉपर बने। इस मौके पर उन्होंने अपने नए कलेक्शन अनंता का भव्य प्रदर्शन किया। सुपरस्टार काले रंग की कढ़ाई वाली शेरवानी में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। उनके सहज अंदाज, आत्मविश्वास और शाही लुक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। फडनीस के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए सलमान ने कहा कि मैं विक्रम को सालों से जानता हूं, वह मेरी कई फिल्मों और ढेर सारी यादों का हिस्सा रहे हैं। उन्हें 35 साल पूरे करते देखना और इस जश्न का हिस्सा बनना वाकई खास लगता है। विक्रम ने अपने इस खास शो के लिए दबंग स्टार के साथ सहयोग के बारे में भी बात की और कहा कि ये 35 साल सिर्फ़ फ़ैशन के बारे में नहीं हैं, ये उन लोगों और उस सफ़र के बारे में हैं जिन्होंने मुझे आकार दिया। आज रात सलमान का रैंप पर चलना इसे और भी खास बना गया। वह शुरू से ही फिल्मों, फ़ैशन और दोस्ती के ज़रिए मेरी कहानी का हिस्सा रहे हैं। अनंत, जिसका मतलब होता है अंतहीन, मेरे हर अध्याय, हर सहयोग और कभी न खत्म होने वाली रचनात्मकता की भावना का सम्मान करने का मेरा तरीका है। अग्निहोत्रा, अलीजेह अग्निहोत्री, ईशा देओल, सुनील शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल, नुसरत भरुचा, मलायका अरोड़ा, चंकी पांडे, कबीर खान, सिकंदर खेर, सुजैन खान और अन्य अभिनेता भी इस दौरान मौजूद रहे।