  Date Burfi Recipe : सर्दियों में खजूर बर्फी खाने के हैं कई फायदे ; खूब मिलेगी ताकत

Date Burfi Recipe : सर्दियों में खजूर बर्फी खाने के हैं कई फायदे ; खूब मिलेगी ताकत

सर्दियों में कुछ मीठा खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस मौसम में कई तरह के मीठे पकवान बनाए जाते है। घर पर मिठाइयां भी बनायी जाती है।

Khajoor Barfi Recipe : सर्दियों में कुछ मीठा खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस मौसम में कई तरह के मीठे पकवान बनाए जाते है। घर पर मिठाइयां भी बनायी जाती है। खजूर की बर्फी एक ऐसी मिठाई है जो स्वाद में किसी हलवे-लड्डू से कम नहीं और सेहत के लिए फायदेमंद भी है। खजूर प्राकृतिक रूप से मीठे होते हैं और इनमें फाइबर, आयरन, पोटैशियम भरपूर होता है। सर्दियों में यह शरीर को गर्माहट और तुरंत एनर्जी देते हैं। इसे बनाने में न चीनी चाहिए, न गुड़ और न ही कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर।

बनाने का तरीका
खजूर की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले खजूर को मिक्सर में हल्का-मोटा पीस लें। इसके बाद एक नॉन-स्टिक पैन में पहले खसखस को 1-2 मिनट भूनकर निकाल लें।
फिर उसी पैन में 2 चम्मच घी गर्म करें। कटे हुए मेवे डालकर 2 मिनट भूनें। नारियल (अगर डाल रहे हैं) मिलाएं और 1 मिनट चलाएं।

अब पीसी हुई खजूर और भुनी हुई खसखस (1 चम्मच सजावट के लिए बचा लें) डालें।
लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट पकाएं, जब तक मिश्रण पैन छोड़ने न लगे।
गैस बंद करें, मिश्रण को घी लगी थाली में फैलाएं या एल्यूमिनियम फॉयल में रोल बनाकर लपेट लें।
ऊपर से बचा हुआ खसखस और पिस्ता छिड़कें।
2-3 घंटे फ्रिज में रखें। ठंडा होने पर मनचाहे आकार में काट लें।
तो बस तैयार है आपकी खजूर की बर्फी। इसे आप 8-10 दिन तक एयर टाइट डिब्बे में रखकर खा सकते हैं।

