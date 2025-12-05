DDLJ Statue London : लंदन के लेस्टर स्क्वायर में राज और सिमरन की ब्रॉन्ज मूर्ति का अनावरण, ऐसा था शाहरुख खान और काजोल का रिएक्शन

DDLJ Statue London: बॉलीवुड के रोमांटिक जोड़ी शाहरुख खान और काजोल ने अपने फैन्स के लिए एक खास पल पेश किया। लंदन के लेस्टर स्क्वायर में उनके किरदार राज और सिमरन की ब्रॉन्ज मूर्ति का अनावरण हुआ। यह मूर्ति Dilwale Dulhania Le Jayenge (DDLJ) की 30वीं सालगिरह के मौके पर Heart of London Business Alliance की “Scenes in the Square” पब्लिक आर्ट ट्रेल का हिस्सा । इस परियोजना में DDLJ पहली भारतीय फिल्म बन गई जिसे सम्मानित किया गया।

बड़े बड़े देशों में, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, सेनोरिटा : शाहरुख खान

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने एक्स पोस्ट पर वीडियो और फोटो शेयर कर लिखा कि बड़े बड़े देशों में, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, सेनोरिटा। आज लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में राज और सिमरन की ब्रॉन्ज़ स्टैच्यू का अनावरण करते हुए बहुत खुशी हो रही है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ) के 30 साल पूरे होने का जश्न। बहुत खुशी हो रही है कि DDLJ पहली भारतीय फ़िल्म है जिसे सीन्स इन द स्क्वायर ट्रेल में स्टैच्यू से सम्मानित किया गया है।

इसे मुमकिन बनाने के लिए UK में सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जब आप लंदन में हों तो राज और सिमरन से ज़रूर मिलें। हम चाहेंगे कि आप DDLJ के साथ और भी यादें बनाएं।

मूर्ति का अनावरण होते ही शाहरुख और काजोल ने अपने आईकाॅनिक पोज को दोबारा रिक्रिएट किया। काजोल ने हल्के नीले रंग की साड़ी में सिमरन का रूप धारण किया, जबकि शाहरुख ने एक शानदार ओवरकोट में राज के अंदाज को पूरी तरह से दिखाया। शाहरुख ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, “Bade Bade Deshon Mein, Aisi Chhoti Chhoti Baatein Hoti Rehti Hain, Senorita!” उन्होंने आगे कहा कि DDLJ के 30 साल पूरे होने पर राज और सिमरन की इस मूर्ति का अनावरण करना बेहद खुशी की बात है। DDLJ पहली भारतीय फिल्म है जिसे Scenes in the Square ट्रेल में जगह मिली।

फैंस का उत्साह और प्रतिक्रिया

फैंस सोशल मीडिया पर अपने उत्साह को रोक नहीं पाए। एक यूजर ने लिखा,कि DDLJ ने पूरी पीढ़ी को प्यार और उम्मीद की सीख दी…राज और सिमरन के लिए यह सम्मान बिल्कुल सही है।दूसरे ने मजाकिया अंदाज में कहा कि पूरे लंदन को रोक दो राज-सिमरन के लिए। DDLJ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भावनाओं का प्रतीक बन गई है।

DDLJ की विरासत और इतिहास

DDLJ ने बॉलीवुड में इतिहास रचा और यह आज भी सबसे लंबी चलने वाली फिल्मों में से एक है। सीमित बजट में बनी यह फिल्म दुनिया भर में 90 करोड़ से अधिक की कमाई कर चुकी है। अब 30 साल बाद यह मूर्ति लंदन की सड़कों पर राज और सिमरन की यादें जीवंत करती दिख रही है।