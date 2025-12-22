22 दिसम्बर 2025 का राशिफल : भोलेशंकर की कृपा से चमकेगा इन 5 राशियों का भाग्य, जानें क्या कहते हैं आपके सितारे?

Aaj Ka Rashifal 22 December : पौष मास का 17वें दिन सोमवार को सूर्य देव धनु राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि चंद्रमा धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि आज सोमवार है, जो देवों के देव महादेव को समर्पित है, इसलिए शिवलिंग पर जल, दूध और शहद अर्पित करना विशेष फलदायी रहेगा।
Aaj Ka Rashifal 22 December : पौष मास का 17वें दिन सोमवार को सूर्य देव धनु राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि चंद्रमा धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि आज सोमवार है, जो देवों के देव महादेव को समर्पित है, इसलिए शिवलिंग पर जल, दूध और शहद अर्पित करना विशेष फलदायी रहेगा। आज का दिन कुछ राशियों के लिए करियर में नई ऊंचाइयों को छूने वाला है, तो कुछ के लिए स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। आचार्य रत्नाकर तिवारी से विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
मेष – आज नेतृत्व, मित्रों का सहयोग और नई महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति पर जोर रहेगा। करियर में प्रगति मिलेगा। आज रिश्तों में समझ बढ़ेगी।
वृषभ – आज धीमी गति पर काम करना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी। आज जल्दबाजी से बचें।
मिथुन – आज संचार और यात्रा लकी रहेगा। आज बुद्धिमत्ता से लाभ का योग हैं। मित्रो के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं।
कर्क – आज परिवार की सहायता से लाभ मिलेगा। भावनात्मक संतुलन अच्छा रहेगा। आज घरेलू सुख-शांति।
सिंह – आज आपका आत्मविश्वास ऊँचा रहेगा। आज रचनात्मक उत्कर्ष, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि।
कन्या – आज काम में दक्षता, स्वास्थ्य और धन की योजना पर ध्यान दे। सेवाओं में सफलता।
तुला – आज रचनात्मकता,रोमांस और संतुलन आज शुभ। आज कला, प्रेम और अध्ययन में सफलता का योग हैं।
वृश्चिक – आज गहराई, दृढ़ता और निवेश में लाभ। आज घर-परिवार की स्थिरता में वृद्धि का योग हैं।
धनु – आज बुद्धिमत्ता और कई स्रोतों से आय की संभावना। आज साहसिक यात्रा लाभदायक।
मकर – आज आत्मविश्वास, धन वृद्धि और व्यावहारिक प्रगति रहेगी। आज निवेश और परिवार में सुखद पल।
कुम्भ – आज का दिन उत्तम हैं। आज नेटवर्किंग और सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा। तकनीकी छेत्र में अच्छे अवसर।
मीन – आज स्वयं के अनुभव का उपयोग करके बुद्धिमत्ता से निर्णय लें। आत्म-विश्वास और ध्यान से लाभ मिलेगा।