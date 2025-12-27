27 दिसम्बर 2025 का राशिफल : शनिदेव की कृपा से मीन समेत 5 राशियों की किस्मत देगी साथ और बढ़ेगा बैंक बैलेंस, पढ़ें अपना राशिफल

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
Updated Date

Horoscope 27 December : 27 दिसंबर शनिवार का दिन न्याय व कर्म के कारक ग्रह शनिदेव को समर्पित है और इनकी पूजा से ढैय्या व साढ़ेसाती के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। साथ ही शनिवार के दिन चंद्रमा गुरु ग्रह की राशि मीन पर संचार करने वाले हैं और पूर्व दिशा की तरह दिशा शूल लगने वाला है। साल के अंतिम शनिवार को त्रिग्रही योग के साथ त्रिपुष्कर योग योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। शुभ योग का फायदा 27 दिसंबर को मेष, मिथुन, कर्क समेत पांच राशिफल वालों को मिलने वाला है। कल अटके धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और किसी रिश्तेदार से अच्छा लाभ भी हो सकता है। आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं साल की अंतिम 27 तारीख का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है…

मेष – आज भावनात्मक संतुलन और आत्म-अवलोकन के साथ कार्य में अधिक सफल रहेंगे। फैसले लेने से बचें और समय लेकर निर्णय करें।

वृषभ – आज थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है आज छोटी-छोटी बातों में क्रोध न करें। अकेले काम करना फायदेमंद रहेगा और अनावश्यक बहस से बचें।

मिथुन – आज की भावनाएँ गहरी होंगी; कार्यस्थल में संतुलन और समझदारी से काम लेना आवश्यक है। वित्त को स्थिर बनाने के लिए संयम रखें।

कर्क – आज भावनात्मक चेतना आज ऊँची रहेगी। कार्य में नए विचार सामने आएँगे, प्रेम और करियर में संतुलित दृष्टिकोण रखें।

सिंह – आज आपकी बातचीत और व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे। यह समय साझेदारी और नए रिश्ते बनाने के लिए अच्छा है। आपकी आकर्षक ऊर्जा देखने को मिलेगी।

कन्या – आज लोगों के साथ सम्बंधों में समझ बढ़ेगी। डिप्लोमैसी और संयम का प्रयोग कर अपनी स्थिति मजबूत करें।

तुला – आज संतुलन ही सफलता की कुंजी है। आज करियर और संचार में निवेश सोच-समझकर करें। आज आत्म-देखभाल पर ध्यान दें।

वृश्चिक – आपकी रचनात्मकता आज तेज़ रहेगी। आज वित्त के मामलों में संतुलन बनाकर रखें तथा स्वास्थ्य के लिए विश्राम आवश्यक है।

धनु – आपका आत्म-विश्वास आज अच्छा रहेगा। नई परियोजनाओं को हाथ में लेने से पहले सोच-समझ कर योजना बनाएं।

मकर – आज रणनीति और लक्ष्य-आधारित सोच लाभदायक रहेगी। कार्य-स्थल में अनुशासन से सफलता मिलेगी।

कुंभ – आज भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। लक्ष्य को वास्तविकता से जोड़कर रखें।

मीन – आज सच्चाई और ईमानदारी से रिश्तों में मजबूती आएगी। अपनी योजनाओं को ठोस रूप देने का दिन है।

