December Vrat Tyohar List 2025 : दिसंबर में आएंगे ये महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार, देखें लिस्ट

साल का आखिरी महीना दिसंबर धार्मिक दृष्टि से काफी अद्भुत होता है। इस माह कई महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार आते हैं।

By अनूप कुमार 
December 2025 Vrat Festival List : साल का आखिरी महीना दिसंबर धार्मिक दृष्टि से काफी अद्भुत होता है। इस माह कई महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार आते हैं। दिसंबर में मार्गशीर्ष व पौष दोनों माह में आने वाले व्रत-त्योहार मनाए जाते हैं। इस महीने की शुरुआत श्रीहरि के प्रिय दिन एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी से होगी। इस माह मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती, अन्नपूर्णा जयंती, पौष पुत्रदा एकादशी और बैकुंठ एकादशी जैसे कई व्रत आने वाले हैं. आइए जानते हैं दिसंबर किस दिन कौन-सा व्रत पड़ेगा।

दिसंबर 2025 व्रत-त्योहार लिस्ट
1 दिसंबर 2025: मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती
2 दिसंबर 2025: प्रदोष व्रत
4 दिसंबर 2025: अन्नपूर्णा जयंती, दत्तात्रेय जयंती व मार्गशीर्ष पूर्णिमा
5 दिसंबर 2025: पौष माह आरंभ
7 दिसंबर 2025: अखुरथ संकष्टी चतुर्थी
15 दिसंबर 2025: सफला एकादशी
16 दिसंबर 2025: धनु संक्रांति और खरमास की शुरुआत
17 दिसंबर 2025: प्रदोष व्रत
19 दिसंबर 2025: पौष अमावस्या
24 दिसंबर 2025: विनायक चतुर्थी
27 दिसंबर 2025: गुरु गोविंद सिंह जयंती
30 दिसंबर 2025: पौष पुत्रदा एकादशी
31 दिसंबर 2025: बैकुंठ एकादशी

