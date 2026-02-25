  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. दीपक ने हमारे तिरंगे और संविधान की रक्षा की है, इससे बड़ी देशभक्ति नहीं होती : राहुल गांधी

दीपक ने हमारे तिरंगे और संविधान की रक्षा की है, इससे बड़ी देशभक्ति नहीं होती : राहुल गांधी

उत्तराखंड के कोटद्वार के जिम संचालक दीपक कुमार ने बीते दिनों कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात और बातचीत की वीडियो को राहुल गांधी ने आज शेयर करते हुए दीपक को सच्चा देशभक्त बताया है। दीपक ने हमारे तिरंगे और संविधान की रक्षा की है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। उत्तराखंड के कोटद्वार के जिम संचालक दीपक कुमार ने बीते दिनों कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात और बातचीत की वीडियो को राहुल गांधी ने आज शेयर करते हुए दीपक को सच्चा देशभक्त बताया है। दीपक ने हमारे तिरंगे और संविधान की रक्षा की है।

पढ़ें :- मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करने वाले देश में चाहते हैं दंगे करवाना...राहुल गांधी पर जमकर बरसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर दीपक कुमार और उनके मित्र विजय रावत के साथ मुलाकात का वीडियो साझा किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, करोड़ों भारतीयों के दिलों में सद्भाव और मोहब्बत की विचारधारा है, मगर मन में भय भी है-दीपक ने उन सभी को अपने साहस से राह दिखाई है। जो लोग नफ़रत फैलाकर समाज को डराने की कोशिश करते हैं, वो दरअसल कायर होते हैं – उनसे कभी भी डरो मत। दीपक ने हमारे तिरंगे और संविधान की रक्षा की है। नफ़रत के सामने डटकर खड़ा हुआ, कमज़ोर की हिफ़ाज़त की -इससे बड़ी देशभक्ति नहीं होती।

इस दिन से चर्चा में आए थे दीपक
बता दें कि, 26 जनवरी को कोटद्वार के पटेल मार्ग पर स्थित बाबा नाम की कपड़ों की दुकान के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। उनका आरोप था कि, 70 वर्षीय वकील अहमद की दुकान का नाम बदलना चाहिए। इस दौरान वहां पर झड़प हो गयी थी। इसी दौरान दीपक कुमार वहां पहुंचे और मामले में हस्तक्षेप करते हुए खुद को ‘मोहम्मद दीपक’ बताते हुए प्रदर्शनकारियों का सामना किया। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

 

पढ़ें :- गौरव भाटिया का राहुल गांधी पर तंज, कहा- भारत का शर्मिंदा करने के लिए विपक्ष के नेता ने रची साजिश
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दीपक ने हमारे तिरंगे और संविधान की रक्षा की है, इससे बड़ी देशभक्ति नहीं होती : राहुल गांधी

दीपक ने हमारे तिरंगे और संविधान की रक्षा की है, इससे बड़ी...

आठ माह की गर्भवती महिला दर्द से कराहती रही, जेठ हैवान बन खेत में उसके साथ करता रहा दुष्कर्म

आठ माह की गर्भवती महिला दर्द से कराहती रही, जेठ हैवान बन...

सामूहिक मर्डर से दहली दिल्ली, पति ने पत्नी समेत तीन बेटियों की गला रेतकर की नृशंस हत्या , घर में खून से लथपथ मिले शव

सामूहिक मर्डर से दहली दिल्ली, पति ने पत्नी समेत तीन बेटियों की...

VIDEO: दुल्हन बन कर स्टेज पर आई प्रेमिका तो प्रेमी ने मार दी गोली, बारात में मची भगदड़, युवती को वाराणसी किया गया रेफर

VIDEO: दुल्हन बन कर स्टेज पर आई प्रेमिका तो प्रेमी ने मार...

फिल्म द केरल स्टोरी-2 गोज बियॉन्ड के मेकर्स ने किया बड़ा दावा, कहा- कोई भी मटीरियल डिलीट नहीं किया

फिल्म द केरल स्टोरी-2 गोज बियॉन्ड के मेकर्स ने किया बड़ा दावा,...

अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 5 OTT प्लेटफॉर्म्स पर सरकार ने की डिजिटल स्ट्राइक, जुगनू समेत 5 ऐप्स को किया ब्लॉक

अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 5 OTT प्लेटफॉर्म्स पर सरकार ने की डिजिटल...