दीपिका पादुकोण को केंद्र सरकार ने पहली ‘मेंटल हेल्थ एम्बेसडर’ नियुक्त किया, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी

नई दिल्ली। बॉलीवुड की सुपरस्टार दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने भारत की पहली ‘मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर’ (First Mental Health Ambassador) नियुक्त किया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है, जो मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने और इस मुद्दे को सार्वजनिक स्वास्थ्य का अहम हिस्सा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा (Union Health Minister J.P. Nadda) ने कहा, कि ‘दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के साथ यह साझेदारी भारत में मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) पर आम चर्चा को बढ़ावा देगी और लोगों में जागरूकता फैलाने में मदद करेगी। यह पहल मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को सामाजिक दृष्टि से मान्यता दिलाने में अहम साबित होगी।’
