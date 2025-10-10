  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. दीपिका पादुकोण को केंद्र सरकार ने पहली ‘मेंटल हेल्थ एम्बेसडर’ नियुक्त किया, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी

दीपिका पादुकोण को केंद्र सरकार ने पहली ‘मेंटल हेल्थ एम्बेसडर’ नियुक्त किया, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी

बॉलीवुड की सुपरस्टार दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने भारत की पहली ‘मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर’ (First Mental Health Ambassador) नियुक्त किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बॉलीवुड की सुपरस्टार दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने भारत की पहली ‘मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर’ (First Mental Health Ambassador) नियुक्त किया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है, जो मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने और इस मुद्दे को सार्वजनिक स्वास्थ्य का अहम हिस्सा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पढ़ें :- Deepika Padukone : दीपिका पदुकोण को तृप्ति डिमरी ने किया सपोर्ट, Spirit विवाद पर सामने आया सच

इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा (Union Health Minister J.P. Nadda) ने कहा, कि ‘दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone)  के साथ यह साझेदारी भारत में मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health)  पर आम चर्चा को बढ़ावा देगी और लोगों में जागरूकता फैलाने में मदद करेगी। यह पहल मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health)  को सामाजिक दृष्टि से मान्यता दिलाने में अहम साबित होगी।’

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दीपिका पादुकोण को केंद्र सरकार ने पहली 'मेंटल हेल्थ एम्बेसडर' नियुक्त किया, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी

दीपिका पादुकोण को केंद्र सरकार ने पहली 'मेंटल हेल्थ एम्बेसडर' नियुक्त किया,...

Rajya Sabha Elections : नेशनल कांफ्रेंस ने तीन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, चौथी सीट पर फैसला जल्द

Rajya Sabha Elections : नेशनल कांफ्रेंस ने तीन उम्मीदवारों के नाम का...

विदेश मंत्री एस जय शंकर ने अफगान के विदेश मंत्री को सौपी पांच एंबुलेंस, कहा- यह सद्भावना का संकेत है

विदेश मंत्री एस जय शंकर ने अफगान के विदेश मंत्री को सौपी...

अखिलेश यादव और आजम खान के जो भी संबंध हैं, वह उनका व्यक्तिगत और राजनीतिक रिश्ता है, बसपा की विचार धारा अलग हैं आज तक बसपा से गठबंधन नहीं किया:- भूपेंद्र चौधरी

अखिलेश यादव और आजम खान के जो भी संबंध हैं, वह उनका...

चुनाव आयोग ने बताया पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू होगा SIR, जानें किन राज्यों से होगी शुरुआत?

चुनाव आयोग ने बताया पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू होगा...

तेजस्वी यादव के वादे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने की टिप्पणी, कहा- इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र का करे इंतजार

तेजस्वी यादव के वादे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने की टिप्पणी,...