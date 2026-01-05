Delhi Assembly Winter Session : प्रदूषण के मुद्दे पर AAP का सदन में हंगामा, चार विधायक तीन दिन के लिए निष्कासित

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा (Delhi Legislative Assembly) का चार दिवसीय शीतकालीन सत्र सोमवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena)के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत में ही एलजी के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के विधायकों ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर हंगामा किया। इस हंगामे के कारण स्पीकर को कार्रवाई करनी पड़ी और विपक्ष के विधायकों को सदन से बाहर निकलवाना पड़ा। हंगामा करने के चलते आप विधायकों संजीव झा, कुलदीप कुमार, सोमदत्त और जरनैल सिंह को अगले 3 दिन के लिए सदन कि कार्यवाही से निष्कासित कर दिया गया है। विधानसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी वायु प्रदूषण के मुद्दे पर भारतीय भाजपा सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है, और इसी के चलते सदन में आप के विधायक मास्क लगाकर पहुंचे। यह शीतकालीन सत्र 8 जनवरी तक चलेगा, हालांकि जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है।

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena) ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय तथा बाबासाहब अम्बेडकर के समता के सिद्धांतों के अनुरूप पिछले 10 महीनों में सरकार ने दिल्ली के सभी नागरिकों के कल्याण की दिशा में अनेक निर्णय लिए हैं। इस वर्ष सरकार ने 1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया। सरकार ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) के तहत व्यवसायिक प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया है।’

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena) ने कहा कि विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है, और मुझे बहुत खुशी है कि सरकार ने पिछले 10 महीनों में दिल्ली में बहुत काम किया है। कई पुरानी समस्याएं हैं जिनका सरकार सामना कर रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में नतीजे दिखेंगे। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है, यमुना नदी की सफाई की समस्या है, और सड़कों की समस्या है जिन्हें लंबे समय तक नज़रअंदाज़ किया गया था। इन सभी चीज़ों में समय लगता है। सरकार तत्परता से काम कर रही है।’

‘भाजपा प्रदूषण के मुद्दे पर काम करना तो दूर बात करने को भी तैयार नहीं’

आम आदमी पार्टी (AAP) ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, वे ज़हरीली हवा से मर रहे हैं, लेकिन भाजपा प्रदूषण के मुद्दे पर काम करना तो दूर बात करने को भी तैयार नहीं है। आज हमें विधानसभा से क्यों निकाला गया? क्योंकि हमने मास्क पहने थे। दिल्ली के लोग जहरीली हवा से मर रहे हैं, लेकिन भाजपा एक्यूआई मॉनिटर पर पानी डालने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। यह शर्मनाक है।

कैग रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि भाजपा पहले दिल्ली में जो लोग जहरीली हवा से मर रहे हैं उसपर जवाब दे। सभी डेटा दिखाते हैं कि इस साल प्रदूषण सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार के डेटा से पता चलता है कि पंजाब में पराली नहीं जलाई जा रही है, तो प्रदूषण कहां से आ रहा है?।’

आतिशी ने कहा कि लोग सांस नहीं ले पा रहे, दिल्ली सरकार क्या कर रही है?

दिल्ली विधानसभा (Delhi Legislative Assembly) में नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने कहा कि चार महीने से दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे, बच्चों का दम घुट रहा है, बुजुर्गों की जान जा रही है। एम्स जैसे अस्पताल कह रहे हैं कि दिल्ली में लोगों की जीना मुश्किल हो रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है? एक्यूआई मॉनिटर्स को मैनिपुलेट कर रही है। ग्रैप सही तरीके नहीं लगा रही। आज दिल्ली वालों को सांस लेने के लिए ये मास्क पहनने पड़ रहे हैं। आज दिल्ली की जनता की आवाज बनकर भाजपा का भंडाफोड़ करने के लिए आप के सभी विधायक ये मास्क पहन कर आए हैं।’

यह सत्र है बहुत महत्वपूर्ण : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi Chief Minister Rekha Gupta) ने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अभिनंदन करते हुए, मैं कहना चाहूंगी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। विधानसभा का यह सत्र पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया गया है, जहां महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं। खासकर प्रदूषण जैसे मुद्दों पर, जिन पर सरकार ने सभी को चर्चा के लिए बुलाया है, सभी विधायकों को बहस में हिस्सा लेना चाहिए और दिल्ली को बेहतर समाधान देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है और यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसके हर पल का इस्तेमाल दिल्ली की भलाई के लिए करें।

भाजपा नेता करनैल सिंह (BJP leader Karnail Singh) ने आप विधायकों द्वारा मास्क पहनकर के प्रदर्शन पर कहा कि वे मास्क लगाकर सदन को ये बताने गए थे कि उन्होंने 11 साल में दिल्ली में कितना भ्रष्टाचार किया है। कितना प्रदूषण फैलाया है। संविधान के अनुसार जब उपराज्यपाल का संबोधन होता है तो उसको कोई बाधित नहीं करता लेकिन उन्होंने एक-एक करके उपराज्यपाल के भाषण को भी बाधित करने की कोशिश की।’