Delhi Budget 2026-27 Live : सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया 1 लाख करोड़ का बजट, 21 फीसदी पर्यावरण संरक्षण पर होगा खर्च

Delhi Budget 2026-27 Live : दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट अनुमान पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ‘ट्रिपल इंजन सरकार’ के साथ दिल्ली तेज़ी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय देश में तीसरे स्थान पर है। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि बजट में पर्यावरण संरक्षण के लिए 21 प्रतिशत का आवंटन किया गया है।

दिल्ली के बजट में जनता को क्या-क्या मिला?

– दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कहा कि बजट में पर्यावरण संरक्षण के लिए 21 प्रतिशत का आवंटन किया गया है।

– दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड को बजट में 787 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

– MCD को दिल्ली में सड़कों के सुधार के लिए 1,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, CM रेखा गुप्ता ने FY27 का बजट पेश करते हुए कहा।

– दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कहा कि बजट में ‘धूल-मुक्त सड़कों’ के लिए 1,352 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

– दिल्ली सरकार ने 2026-27 के बजट में शहरी विकास विभाग के लिए 7,887 करोड़ रुपये और PWD के लिए 5,921 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

– दिल्ली सरकार के बजट में MLA स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए 350 करोड़ रुपये का आवंटन होगा: CM रेखा गुप्ता

– दिल्ली सरकार अपने दफ़्तरों के लिए एक एकीकृत सचिवालय और अपने कर्मचारियों के लिए एक आवासीय परिसर का निर्माण करेगी: CM रेखा गुप्ता

– दिल्ली बजट में बिजली विभाग के लिए 3,942 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

– वित्त वर्ष 27 के दिल्ली बजट में बिजली के ओवरहेड तारों को ज़मीन के नीचे ले जाने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

– दिल्ली सरकार ने अग्निशमन विभाग के लिए 674 करोड़ रुपये आवंटित किए: CM रेखा गुप्ता

– दिल्ली सरकार के बजट में दिल्ली जल बोर्ड के लिए 9,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए: CM रेखा गुप्ता

– दिल्ली सरकार मॉनसून के दौरान जलभराव को रोकने के लिए अथक प्रयास कर रही है; बाढ़ और सिंचाई विभाग के लिए 610 करोड़ रुपये आवंटित किए गए: CM रेखा गुप्ता

– दिल्ली सरकार के 2026-27 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 12,645 करोड़ रुपये आवंटित किए गए: CM रेखा गुप्ता

– दिल्ली सरकार के स्कूलों में 9वीं क्लास की 1.30 लाख छात्राओं को मुफ़्त साइकिलें दी जाएंगी; इस योजना के लिए 90 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है: CM रेखा गुप्ता

– दिल्ली सरकार के 2026-27 के बजट में शिक्षा क्षेत्र को 19,148 करोड़ रुपये मिलेंगे।

– शहर में स्टार्टअप पॉलिसी, इन्क्यूबेशन पॉलिसी और इनोवेशन का माहौल तैयार किया जाएगा; नरेला में एक नया इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिटी बनाया जा रहा है: दिल्ली CM

– दिल्ली सरकार ने योग्य महिला लाभार्थियों को हर महीने 2,500 रुपये देने के लिए 5,110 करोड़ रुपये का बजट रखा है।

– दिल्ली के 2026-27 के बजट में SC, ST और OBC के कल्याण की योजनाओं के लिए 227 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

– दिल्ली सरकार ट्रांसजेंडरों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के दायरे में लाने के लिए 202 करोड़ रुपये आवंटित करेगी: CM रेखा गुप्ता

– पिछली AAP सरकार द्वारा अधूरे छोड़े गए सात ICU अस्पतालों को 150 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा : CM रेखा गुप्ता

– दिल्ली सरकार 750 नए ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ बनाने के लिए 1,500 करोड़ रुपये आवंटित करेगी: CM रेखा गुप्ता