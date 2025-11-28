  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. दिल्ली स्वर्ग से नरक बनने की ओर बढ़ रही है और हम मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकते: अलका लांबा

दिल्ली स्वर्ग से नरक बनने की ओर बढ़ रही है और हम मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकते: अलका लांबा

दिल्ली की रेखा गुप्ता और वहां की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि, मैंने पिछले 30 सालों में दिल्ली को बनते और बर्बाद होते हुए देखा है। दिल्ली स्वर्ग से नरक बनने की ओर बढ़ रही है और हम मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकते हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली की भाजपा सरकार और वहां की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि, मैंने पिछले 30 सालों में दिल्ली को बनते और बर्बाद होते हुए देखा है। दिल्ली स्वर्ग से नरक बनने की ओर बढ़ रही है और हम मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकते हैं। दिल्ली को महिलाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री के आवास पर थप्पड़ कांड हो जाता है। ये कोई छोटी घटना नहीं है।

पढ़ें :- देश को अपमानित कर रही राहुल गांधी और उनकी टीम...संबित पात्रा ने लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने आगे कहा, चार घंटे पहले की खबर है, आदर्श नगर में 65 साल की महिला का रेप कर हत्या की गई। द्वारका में कार में महिला की गला घोंट कर हत्या कर दी गई। दुख होता है जब अमेरिका में एडवायजरी जारी की जाती है कि भारत की राजधानी दिल्ली बिल्कुल भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है।

वहीं, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने कहा, एक समय था जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और लोग बेहतर रोजगार के लिए दिल्ली आते थे। कुछ दिनों पहले यूथ कांग्रेस ने तालकटोरा स्टेडियम में एक कैंप लगाया था, जिसमें कॉर्पोरेट्स और बेरोजगारों के बीच में संवाद कराया गया। वहां काफी तादाद में बेरोजगार युवा आए।

ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिस दिल्ली में लोग रोजगार की तलाश में आते थे, वहां बेरोजगारी किस हद तक बढ़ गई है, ये दिल्ली सरकार की नाकामी को दर्शाता है। जब किसी नेता पर जिम्मेदारी आती है, वो उतना ही गंभीर हो जाता है, लेकिन दिल्ली में उल्टा हो रहा है। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री से सवाल किए जाते हैं तो वे बेहद गैरजिम्मेदाराना तरीके से जवाब देती हैं। इसके पहले अरविंद केजरीलाव ने भी अलग तरह की राजनीति का वादा जनता से किया था, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली।

कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ने गरीब बच्चों के लिए ‘राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय’ बनाए थे, जिससे गरीब बच्चे भी पढ़कर आगे बढ़ पाएं। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, दिल्ली के इन स्कूलों से निकले बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट और जज बने हैं। वहीं, AAP की सरकार ने इन सभी स्कूलों का नाम बदल दिया।

पढ़ें :- कर्नाटक में 'सत्ता संग्राम' पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आया बड़ा बयान, नेतृत्व परिवर्तन पर कही ये बात

उन्होंने आगे कहा, जहां कांग्रेस की सरकार में दलित वर्ग के बच्चों के लिए अलग-अलग तरीके की योजनाएं बनाई जाती थीं, जिनके तहत बच्चों को पढ़ने के लिए फंड मिल जाता था। वहीं, AAP और BJP की सरकारों ने लगातार इन छात्रों को दी जा रही स्कॉलरशिप्स को कमजोर करने का काम किया।

 

 

 

पढ़ें :- कर्नाटक में सिद्धारमैया या ​डीके शिवकुमार सीएम पद पर होगी ताजपोशी? 1 दिसंबर से पहले बड़ा फैसला ले सकती है कांग्रेस
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Good News : घर बैठे बिना डॉक्यूमेंट के दो मिनट में Aadhaar में मोबाइल नंबर होगा अपडेट, अब कहीं नहीं जाने की होगी जरूरत

Good News : घर बैठे बिना डॉक्यूमेंट के दो मिनट में Aadhaar...

इंडिया-यूएस बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर इसी साल होंगे हस्ताक्षर, कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल

इंडिया-यूएस बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर इसी साल होंगे हस्ताक्षर, कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश...

दिल्ली स्वर्ग से नरक बनने की ओर बढ़ रही है और हम मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकते: अलका लांबा

दिल्ली स्वर्ग से नरक बनने की ओर बढ़ रही है और हम...

Delhi-Dehradun Expressway Road Accident : काल बनकर डंपर कार पर पलटा, इसमें सवार परिवार के सात लोगों की मौके पर ही मौत

Delhi-Dehradun Expressway Road Accident : काल बनकर डंपर कार पर पलटा, इसमें...

MP-MLA Court ने आजम खान को किया बरी , फिर भी रहेंगे जेल में, जानें किस मामले में मिली है राहत?

MP-MLA Court ने आजम खान को किया बरी , फिर भी रहेंगे...

Rampur News : कैदी वाहन में बैठने से आजम खान का इनकार, मची अफरा-तफरी, कहा- बोलेरो उपलब्ध कराओ...कोर्ट में है पेशी

Rampur News : कैदी वाहन में बैठने से आजम खान का इनकार,...