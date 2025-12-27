  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. Viral Video : क्लेश का अड्डा बनी दिल्ली मेट्रो ! बाल नोच-नोचकर लड़ाई करती दिखीं लड़कियां

Viral Video : क्लेश का अड्डा बनी दिल्ली मेट्रो ! बाल नोच-नोचकर लड़ाई करती दिखीं लड़कियां

दिल्ली  मेट्रो की अक्सर विडियो वायरल होते  रहते हैं । अभी तक मेट्रो में सिर्फ बेकार कपड़े पहने वायरल हो रहे  हैं । लेकिन अब जो वायरल हो रहा  उसमें दिल्ली मेट्रो अब क्लेश का अड्डा बनती दिख रही है। दिल्ली मेट्रो वैसे भी यात्रियों की हरकतों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहती है। चाहे मुक्केबाजी के वायरल वीडियो हों या डांस रील, मेट्रो अक्सर ट्रेंड में रहती है। अब दिल्ली मेट्रो में दो महिलाओं के बीच हुई लड़ाई का एक और वीडियो एक्स पर खूब चर्चा बटोर रहा है। 

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

दिल्ली  मेट्रो की अक्सर विडियो वायरल होते  रहते हैं । अभी तक मेट्रो में सिर्फ बेकार कपड़े पहने वायरल हो रहे  हैं । लेकिन अब जो वायरल हो रहा  उसमें दिल्ली मेट्रो अब क्लेश का अड्डा बनती दिख रही है। दिल्ली मेट्रो वैसे भी यात्रियों की हरकतों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहती है। चाहे मुक्केबाजी के वायरल वीडियो हों या डांस रील, मेट्रो अक्सर ट्रेंड में रहती है। अब दिल्ली मेट्रो में दो महिलाओं के बीच हुई लड़ाई का एक और वीडियो एक्स पर खूब चर्चा बटोर रहा है।

पढ़ें :- Viral Video : एक बंदे ने ईंट के साथ बना दिया हीटर, आर्यभट की मौसी का लड़का बोले यूजर

एक्स पर वीडियो वायरल 

बता दें इस विडियो को सोशल मीडिया प्लैटफ़ार्म x पर @gharkekalesh नामक पेज से खूब शेयर किया गया है। वीडियो में  दो महिलाओं के बीच हाथापाई का अद्भुद दृश्य दिखाया गया है। शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 40,000 से अधिक बार देखा जा चुका है। वीडियो में दो महिलाएं एक-दूसरे के बाल खींचती और हाथापाई करती नजर आ रही हैं, जबकि डिब्बे में मौजूद भीड़ यह सब देख रही है। कुछ यात्रियों ने झगड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस क्लिप को ‘दिल्ली मेट्रो में धक्का-मुक्की को लेकर दो लड़कियों के बीच झड़प’ कैप्शन के साथ शेयर किया गया है। कैप्शन से लगता है कि डिब्बे में धक्का-मुक्की को लेकर हुए विवाद के कारण यह झड़प शुरू हुई होगी।

यूजर्स ने दी प्रतिक्रियाएं 

विडियो देखने के बाद यूजेर्स जमकर रियक्ट कर रहे  हैं। एक यूजर ने लिखा है कि, ‘दिल्ली मेट्रो सार्वजनिक परिवहन नहीं, बल्कि एक रियलिटी शो है।’ दूसरे यूजर ने लिखा, ‘इन्हें WWE में भेज देना चाहिए।’ तीसरे यूजर ने लिख कि, ‘दिल्ली मेट्रो में WWE और स्मैकडाउन।’ चौथे यूजर ने मजाक में कहा, ‘दिल्ली गुड़गांव तो अपना कार्टून नेटवर्क है।’ वहीं, एक अकाउंट ने “द डेली शो” के होस्ट जॉन स्टीवर्ट के पॉपकॉर्न खाते हुए एक जीआईएफ साझा किया और साथ में लिखा, ‘जब आपके चारों ओर मुफ्त मनोरंजन मौजूद है तो टीवी की क्या जरूरत है?’

 

 

पढ़ें :- Video Viral - Gen Z प्रेमी जोड़े ने दिल की सुनी और मॉल को बनाया मंडप, लड़की के झुकते ही भरा सिंदूर और पहनाया मंगलसूत्र

 

 

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Viral Video : क्लेश का अड्डा बनी दिल्ली मेट्रो ! बाल नोच-नोचकर लड़ाई करती दिखीं लड़कियां

Viral Video : क्लेश का अड्डा बनी दिल्ली मेट्रो ! बाल नोच-नोचकर...

शादी की रात पति के बारे में पता चला कुछ ऐसा, पत्नी ने लव मैरिज के 24 घंटे बाद डाली तलाक की अर्जी

शादी की रात पति के बारे में पता चला कुछ ऐसा, पत्नी...

Viral Video : एक बंदे ने ईंट के साथ बना दिया हीटर, आर्यभट की मौसी का लड़का बोले यूजर

Viral Video : एक बंदे ने ईंट के साथ बना दिया हीटर,...

Viral News : गाजर का हलवा बनाने के लिए लड़की ने अपनाया शॉर्टकट, नतीजा देख नहीं रोक पाएंगे हसीं

Viral News : गाजर का हलवा बनाने के लिए लड़की ने अपनाया...

Viral Video : डिलीवरी बॉय को पसंद नहीं आया कस्टमर का व्यवहार तो वीडियो बनाकर किया पोस्ट

Viral Video : डिलीवरी बॉय को पसंद नहीं आया कस्टमर का व्यवहार...

Video Viral-चमत्कार से युवक की बची जान, जाको राखे साईयां मार सके न कोए...

Video Viral-चमत्कार से युवक की बची जान, जाको राखे साईयां मार सके...