Viral Video : क्लेश का अड्डा बनी दिल्ली मेट्रो ! बाल नोच-नोचकर लड़ाई करती दिखीं लड़कियां

दिल्ली मेट्रो की अक्सर विडियो वायरल होते रहते हैं । अभी तक मेट्रो में सिर्फ बेकार कपड़े पहने वायरल हो रहे हैं । लेकिन अब जो वायरल हो रहा उसमें दिल्ली मेट्रो अब क्लेश का अड्डा बनती दिख रही है। दिल्ली मेट्रो वैसे भी यात्रियों की हरकतों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहती है। चाहे मुक्केबाजी के वायरल वीडियो हों या डांस रील, मेट्रो अक्सर ट्रेंड में रहती है। अब दिल्ली मेट्रो में दो महिलाओं के बीच हुई लड़ाई का एक और वीडियो एक्स पर खूब चर्चा बटोर रहा है।
एक्स पर वीडियो वायरल
बता दें इस विडियो को सोशल मीडिया प्लैटफ़ार्म x पर @gharkekalesh नामक पेज से खूब शेयर किया गया है। वीडियो में दो महिलाओं के बीच हाथापाई का अद्भुद दृश्य दिखाया गया है। शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 40,000 से अधिक बार देखा जा चुका है। वीडियो में दो महिलाएं एक-दूसरे के बाल खींचती और हाथापाई करती नजर आ रही हैं, जबकि डिब्बे में मौजूद भीड़ यह सब देख रही है। कुछ यात्रियों ने झगड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस क्लिप को ‘दिल्ली मेट्रो में धक्का-मुक्की को लेकर दो लड़कियों के बीच झड़प’ कैप्शन के साथ शेयर किया गया है। कैप्शन से लगता है कि डिब्बे में धक्का-मुक्की को लेकर हुए विवाद के कारण यह झड़प शुरू हुई होगी।
Kalesh b/w two girls inside delhi metro over push and shove pic.twitter.com/KFzZgpNZa0
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) December 22, 2025
यूजर्स ने दी प्रतिक्रियाएं
विडियो देखने के बाद यूजेर्स जमकर रियक्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि, ‘दिल्ली मेट्रो सार्वजनिक परिवहन नहीं, बल्कि एक रियलिटी शो है।’ दूसरे यूजर ने लिखा, ‘इन्हें WWE में भेज देना चाहिए।’ तीसरे यूजर ने लिख कि, ‘दिल्ली मेट्रो में WWE और स्मैकडाउन।’ चौथे यूजर ने मजाक में कहा, ‘दिल्ली गुड़गांव तो अपना कार्टून नेटवर्क है।’ वहीं, एक अकाउंट ने “द डेली शो” के होस्ट जॉन स्टीवर्ट के पॉपकॉर्न खाते हुए एक जीआईएफ साझा किया और साथ में लिखा, ‘जब आपके चारों ओर मुफ्त मनोरंजन मौजूद है तो टीवी की क्या जरूरत है?’