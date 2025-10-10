  1. हिन्दी समाचार
  3. Dell ने भारत में लॉन्च किए दो नए लैपटॉप, कीमत 31,999 रुपये से शुरू

Dell launches two laptops in India: डेल टेक्नोलॉजीज़ ने आधिकारिक तौर पर भारतीय बाज़ार में अपने बिल्कुल नए डेल प्रो 14 एसेंशियल और डेल प्रो 15 एसेंशियल लैपटॉप लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने ये लैपटॉप छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए बनाए हैं। दोनों लैपटॉप भारत में ग्राहकों के लिए 31,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं।

Dell Pro 14 Essential में 14-इंच WVA डिस्प्ले है, जबकि Dell Pro 15 Essential में 15.6-इंच WVA डिस्प्ले है। दोनों ही 2.5K तक स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन, 300 निट्स ब्राइटनेस और 16:10 आस्पेक्ट रेशियो प्रदान करते हैं। प्रोसेसर विकल्पों में शामिल हैं – Intel Core Ultra 7 155U (13वीं पीढ़ी) तक/ AMD Ryzen 5 8640U तक। ये 64GB तक DDR5 मेमोरी और 2TB तक की इंटरनल स्टोरेज प्रदान करते हैं।

ये एक HD वेबकैम, डुअल माइक और स्टीरियो स्पीकर के साथ आते हैं। कनेक्टिविटी विकल्पों में HDMI 1.4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C, हेडफोन जैक, लॉक स्लॉट, WiFi 6/6E और ब्लूटूथ 5.3 शामिल हैं। ये 3-सेल 41 Wh/4-सेल 54 Wh/64 Wh (मॉडल के आधार पर) से लैस हैं। प्रो 14 मॉडल पूर्ण आकार के कीबोर्ड के साथ आता है, जिसमें कोई संख्यात्मक कीपैड नहीं है, जबकि प्रो 15 मॉडल पूर्ण आकार के कीबोर्ड के साथ संख्यात्मक कीपैड के साथ आता है।

डेल प्रो 14 एसेंशियल के चेसिस में रीसाइकल्ड एल्युमीनियम और स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जबकि प्रो 15 एसेंशियल में पाम रेस्ट में 30% तक रीसाइकल्ड प्लास्टिक और बॉटम कवर में 50% तक प्लास्टिक शामिल है। दोनों लैपटॉप MIL-STD 810H टेस्टेड हैं।

ये आईटी मैनेजमेंट और एंटरप्राइज़-लेवल सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद

हार्डवेयर टीपीएम 2.0

फ़िंगरप्रिंट रीडर

गोपनीयता शटर

डेल प्रबंधन पोर्टल

एक्सकैलिबर ओएस रिकवरी सपोर्ट

माइक्रोसॉफ्ट ऑटोपायलट

