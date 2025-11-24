कफ सिरप मामले में जौनपुर के अमित सिंह टाटा की भूमिका की जांच की मांग, अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को लिखा पत्र

लखनऊ। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आज यूपी के डीजीपी को पत्र भेजकर प्रदेश में कुचर्चित कफ सिरप मामले में जौनपुर के अमित सिंह टाटा की भूमिका की जांच की मांग की है।

अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि, इस मामले में शुभम जायसवाल के पीछे जौनपुर के अमित सिंह टाटा का हाथ और सहयोग होने की बात लगातार सामने आ रही है। अमित सिंह टाटा पूर्व में जौनपुर के मुन्ना बजरंगी और उनकी हत्या के बाद एक अन्य बाहुबली के साथ चल रहे बताए जाते हैं।

एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा कुछ लोगों को बंधक बनाकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रही घटनाएं गंभीर आपराधिक कृत्य में आती हैं। अमिताभ ठाकुर ने इस वीडियो में दिख रहे अपराध का संज्ञान लेने के साथ ही कफ सिरप मामले में शुभम जायसवाल के साथ अमित सिंह टाटा की भूमिका की जांच की मांग की है।