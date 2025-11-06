  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर लगाया विराम, बोले- 2028 में कांग्रेस की वापसी पर होगा सत्ता में बदलाव

उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर लगाया विराम, बोले- 2028 में कांग्रेस की वापसी पर होगा सत्ता में बदलाव

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (Deputy Chief Minister DK Shivakumar) ने 'नवंबर क्रांति' की अटकलों को खारिज किया है। कहा कि कोई क्रांति नवंबर या दिसंबर में नहीं, बल्कि 2028 में होगी, जब कांग्रेस फिर से सत्ता में लौटेगी। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार (State Congress President Shivakumar) ने कहा कि वह पार्टी के 'अनुशासित सिपाही' हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (Deputy Chief Minister DK Shivakumar) ने ‘नवंबर क्रांति’ की अटकलों को खारिज किया है। कहा कि कोई क्रांति नवंबर या दिसंबर में नहीं, बल्कि 2028 में होगी, जब कांग्रेस फिर से सत्ता में लौटेगी। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार (State Congress President Shivakumar) ने कहा कि वह पार्टी के ‘अनुशासित सिपाही’ हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Chief Minister Siddaramaiah) के साथ पार्टी के फैसले का पालन करेंगे। हाल ही में यह चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल के बीच में मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, जिसे कुछ लोग ‘नवंबर क्रांति’ कह रहे थे।

पढ़ें :- Bihar Election Voting: बिहार में शाम 5 बजे तक टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, अब तक 60.18 फीसदी मतदान

पार्टी जो तय करेगी, वही होगा : शिवकुमार

शिवकुमार (Shivakumar) ने कहा कि मैं किसी से मिलने नहीं जा रहा हूं, न ही कैबिनेट फेरबदल पर कोई चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का अधिकार है। पार्टी जो भी तय करेगी, वही होगा। अगर पार्टी कहे कि सीएम पांच साल रहेंगे, तो वे रहेंगे। दस साल रहेंगे तो दस साल, पंद्रह साल रहेंगे तो पंद्रह साल।

‘2028 में होगी क्रांति, जब कांग्रेस सत्ता में आएगी’

उन्होंने मीडिया में लगाई जा रही अटकलों को अफवाह बताया और कहा कि नवंबर, दिसंबर या जनवरी में कहीं कोई क्रांति नहीं होगी। असली क्रांति 2028 में होगी जब कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी। कैबिनेट फेरबदल को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवकुमार (Shivakumar)  ने कहा कि इस पर फैसला दिल्ली का हाईकमान करेगा। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Chief Minister Siddaramaiah) ने हाल ही में कहा था कि वह पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी का होगा।

पढ़ें :- दिल्ली से चलती है बिहार की सरकार, यहां गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम नहीं होता: राहुल गांधी

2023 के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और शिवकुमार (Shivakumar)  के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन पार्टी ने समझौते के तहत शिवकुमार (Shivakumar)  को उपमुख्यमंत्री बनाया था। उस समय यह भी खबरें आई थीं कि ढाई साल बाद दूसरा मुख्यमंत्री हो सकता है। हालांकि पार्टी ने इसे कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर लगाया विराम, बोले- 2028 में कांग्रेस की वापसी पर होगा सत्ता में बदलाव

उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर लगाया विराम,...

Miss Universe 2025 : मिस यूनिवर्स मुकाबले में भारतीय सुंदरी लाल जलपरी बन लूटा सबका दिल, दिखा जलवा

Miss Universe 2025 : मिस यूनिवर्स मुकाबले में भारतीय सुंदरी लाल जलपरी...

विश्व कप विजेता महिला क्रिकेट टीम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में की मुलाकात

विश्व कप विजेता महिला क्रिकेट टीम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति...

प्यार में असफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर रेने जोशिल्डा बनी ऐसी डॉन, जिसके आगे 11 राज्यों की पुलिस भरती थी पानी, अब हुई गिरफ्तार

प्यार में असफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर रेने जोशिल्डा बनी ऐसी डॉन, जिसके आगे...

कोर्ट भवन न्याय का मंदिर होना चाहिए, न कि सात सितारा होटल- मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई

कोर्ट भवन न्याय का मंदिर होना चाहिए, न कि सात सितारा होटल-...

तेज प्रताप यादव, बोले-इस बार बिहार से बेरोजगारी खत्म होने वाली है,'आठ दिन बाद यहीं मिलेगा रोजगार'

तेज प्रताप यादव, बोले-इस बार बिहार से बेरोजगारी खत्म होने वाली है,'आठ...