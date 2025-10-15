UP में स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह और भ्रष्टाचारियों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का चला हंटर, कई​ चिकित्साकों पर गिरी गाज

लखनऊ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचारी और लापरवाह डॉक्टरों और अफसरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम की इस कार्रवाई के बाद अब विभाग में हड़कंप मच गया है। बुधवार को ​डिप्टी सीएम ने कई डॉक्टरों को बर्खास्त करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कहा जा रहा है कि, स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही और भी बड़ी कार्रवाई होगी, जो नजीर बनेगी।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि, चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय में सम्बद्ध चिकित्सा शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय देवरिया में तैनाती के दौरान 36 पदों पर आउटसोर्स ऑफ मैनपावर के आधार पर आपूर्ति के लिए नवीन निविदा न करते हुए बार बार नवीन निविदा को निरस्त करने एवं बिना सक्षम अनुमोदन के पुरानी संस्था को अनुबन्ध समय विस्तार दिये जाने के आरोप संबंधी प्रकरण का संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा उक्त प्रकरण के दोषी चिकित्सा शिक्षक को आरोप पत्र देकर विभागीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि, राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज के पूर्व प्रभारी प्रधानाचार्य द्वारा मेडिकल कॉलेज परिसर में साफ सफाई, व अपशिष्ट निस्तारण हेतु अनुबन्धित संस्था को बिना सक्षम अनुमोदन के पुरानी संस्था का अनुबन्ध समय विस्तारित करने के आरोप में दोषी पाये जाने पर मेरे द्वारा विभागीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

वहीं, राजकीय मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज में कार्यरत नेफ्रोरोलॉजी विभाग के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष द्वारा एन०पी०ए० लेते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस किये जाने के आरोप सिद्ध होने के उपरांत 03 वेतनवृद्धियां स्थायी रूप से रोकते हुए परिनिन्दा का दण्ड दिये जाने के आदेश दिये गये हैं।

डिप्टी सीएम ने अपर आयुक्त (प्रशासन), विध्यांचल मण्डल मिर्जापुर की धर्मपत्नी के इलाज में लापरवाही व समय से ई०सी०जी० नहीं कराये जाने संबंधी प्रकरण में दोषी पाए जाने पर मण्डलीय चिकित्सालय, मिर्जापुर में तत्समय तैनात 04 चिकित्साधिकारियों को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही तथा तत्समय तैनात एक स्टाफ नर्स जो कि सेवानिवृत हो चुकी हैं के विरुद्ध भी सुसंगत नियमों के अधीन कार्यवाही किये जाने के आदेश मेरे द्वारा दिए गये हैं।