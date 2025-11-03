Dev Deepawali 2025 : देव दीपावली के दिन धरती उतरेगा देव लोक , वरदान पाने के लिए करें ये काम

देव दीपावली तिथि का इंतजार संत, गृहस्थ सभी करते है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले इस उत्सव में गंगा के घाट, गृहस्थों के घर द्वार सभी दीपों की रोशनी में जगमग करने लगते है। यह त्योहार राक्षस त्रिपुरासुर पर भगवान शिव की जीत के कारण मनाया जाता है। हर गंगा घाट और काशी के मंदिरों में दीपक प्रकाशित कर सजावट की जाती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया हर सत्कर्म देवताओं तक सीधे पहुंचता है और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि लाता है।

कार्तिक पूर्णिमा का पर्व तिथि बुधवार 5 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन विशेष रुप से गंगा स्नान, दीपदान और लक्ष्मी-नारायण पूजन करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस बार देव दीपावली के दिन एक अत्यंत शुभ महायोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार, देव दीपावली पर शिव वास जैसा शुभ योग भी बनने जा रहा है, जिसकी शुरुआत शाम 6 बजकर 48 मिनट पर होगी। इस शुभ योग में भगवान शिव-माता पार्वती की पूजा की जाएगी

देव दीपावली के दिन श्री सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र या कनकधारा स्तोत्र के पाठ का विशेष फली मिलता है।

कुछ भक्त इस दिन अखंड रामायण का पाठ करते हैं। भक्त पूरी रात भजन कीर्तन करके सांस्कृतिक नृत्य करके संगीत का आनंद उठाते हैं।