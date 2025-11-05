Dev Diwali 2025 : आज देव दिवाली पर करें ये उपाय , माता लक्ष्मी और नारायण करेंगे धनवर्षा

Dev Diwali 2025 : आज 05 नवंबर 2025, बुधवार के दिन देव दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है। पौराणिक मान्यता है कि आज के दिन देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और काशी में मां गंगा में स्नान करते है। आज के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाली देव दीपावली पर कुछ उपाय करने से माता लक्ष्मी और नारायण धनवर्षा करते है और सुख-सौभाग्य की वृद्धि करती है।

1. आज के दिन जल तीर्थ में स्नान करने का बहुत महत्व माना गया है। ऐसे में देव दीपावली वाले दिन व्यक्ति को पुण्य फल पाने के लिए गंगा, यमुना या फिर किसी अन्य जल तीर्थ पर जाकर प्रात:काल स्नान करना चाहिए।

2. देव दीपावली के दिन भगवान श्री विष्णु को पूजा में विशेष रूप से तुलसी जरूर अर्पित करें। देव दिवाली के दिन श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें तुलसी के पत्तों से बनी विशेष माला अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।

3. आज के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को फल, अन्न, धन और वस्त्र आदि का दान करना चाहिए।