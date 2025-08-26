धनखड़ को अब खाली करना होगा उपराष्ट्रपति वाला बंगला, पर नया आवास आवंटित में होने लग सकते हैं कुछ महीने

  1. हिन्दी समाचार
Jagdeep Dhankhar will vacate the VP residence: देश को नया उपराष्ट्रपति 9 सितंबर को मिल जाएगा। इस चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी इंडिया गठबंधन ने बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि, दोनों सदनों में संख्याबल के आधार पर एनडीए उम्मीदवार का जीतना लगभग तय है। ऐसे में नए उपराष्ट्रपति को वो सभी सुविधाएं मिलेंगी, जो अब तक पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मिल रही थीं। इसमें सरकारी आवास खाली भी शामिल है। यानी धनखड़ को उपराष्ट्रपति वाला सरकारी आवास खाली करना होगा।

Updated Date

एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट की मानें तो जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति वाला सरकारी आवास खाली करने के बाद उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग का बंगला नंबर 34 आवंटित किया जाएगा। इस बंगले में अभी एक केंद्रीय मंत्री रह रहे हैं। जो उस बंगले को खाली करेंगे। फिर उसे रेनोवेट कराया जाएगा। फिर पूर्व उपराष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के अनुसार नए बंगले में सुविधाएं तय की जाएंगी। फिर जगदीप धनखड़ उसमें शिफ्ट होंगे। बताया जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 4 महीने का समय लगने वाला है। यानी धनखड़ को नया बंगला आवंटित होने में समय लग सकता है। तब तक उन्हें किसी अस्थायी आवास में ही रहना होगा।

बता दें कि आमतौर पर किसी पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति या फिर पूर्व उपराष्ट्रपति को बंगला मिलने में देर नहीं होती है, लेकिन धनखड़ के अचानक इस्तीफे की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। इससे पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भी कुछ सप्ताह स्थायी आवास के लिए इंतजार करना पड़ा था। फिलहाल, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने धनखड़ के लिए किसी अस्थायी घर की तलाश की जा रही है।

