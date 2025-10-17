  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Dhanteras 2025 : धनवंतरी त्रयोदशी को धन और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है , इस शुभ योग में मनेगी धनत्रयोदशी

Dhanteras 2025 : धनवंतरी त्रयोदशी को धन और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है , इस शुभ योग में मनेगी धनत्रयोदशी

धनतेरस का त्यौहार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को धन्वंतरि त्रयोदशी और धन्वंतरि जयंती के नाम से भी जाना जाता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Dhanteras 2025 : धनवंतरी त्रयोदशी को धन और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है , इस शुभ योग में मनेगी धनत्रयोदशी

Dhanteras 2025 : धनवंतरी त्रयोदशी को धन और आरोग्य का प्रतीक माना...

Dhanteras 2025 : धनतेरस के दिन खरीदें झाड़ू , जानें रखने के लिए सबसे उत्तम दिशा

Dhanteras 2025 : धनतेरस के दिन खरीदें झाड़ू , जानें रखने के...

Dhanatares Laung Upaay : धनतरेस पर लौंग के जोड़े से मानसिक तनाव भी भागेगा , शंख दिलाएगा आर्थिक तंगी से निजात

Dhanatares Laung Upaay : धनतरेस पर लौंग के जोड़े से मानसिक तनाव...

 Dhanteras 2025 Rashi Upay : धनतेरस पर्व पर राशि अनुसार भगवान को अर्पित करें करें भोग , इस विशेष उपाय से होगी धनवर्षा

 Dhanteras 2025 Rashi Upay : धनतेरस पर्व पर राशि अनुसार भगवान को...

17 अक्टूबर 2025 का राशिफलः इन राशियों की बदलेगी आज किस्मत, बढ़ेगी प्रतिष्ठा और पूरे होंगे बिगड़े काम

17 अक्टूबर 2025 का राशिफलः इन राशियों की बदलेगी आज किस्मत, बढ़ेगी...

Kartik Maas 2025 Tulsi Puja : कार्तिक मास में सुबह-शाम करें तुलसी पूजन , बनी रहती है सौभाग्य और आरोग्यता

Kartik Maas 2025 Tulsi Puja : कार्तिक मास में सुबह-शाम करें तुलसी...